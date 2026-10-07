Poranna akcja polskiego lotnictwa. Powodem zmasowane ataki na Ukrainę

Tuż przed godziną szóstą rano Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało komunikat o uruchomieniu procedur bezpieczeństwa. W naszej przestrzeni powietrznej prewencyjnie pojawiły się wojskowe myśliwce, co stanowiło bezpośrednią reakcję na rosyjskie uderzenia z użyciem środków napadu powietrznego na obiekty zlokalizowane w centralnej części Ukrainy.

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Zabezpieczenie nieba zakończyło się około godziny w pół do siódmej rano, o czym wojskowi natychmiast poinformowali w oficjalnym komunikacie. Zakończono loty patrolowe statków powietrznych, a przedstawiciele armii przekazali opinii publicznej, że „naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej".

Polscy oficerowie wyrazili oficjalne podziękowania za wsparcie ze strony Sił Powietrznych Królestwa Szwecji. W działaniach zabezpieczających nasze terytorium brały czynny udział sojusznicze maszyny, co znacząco wzmocniło ochronę podczas porannych incydentów. W wydanym oświadczeniu Dowództwo Operacyjne RSZ zapewniło: „Wojsko Polskie na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej”.