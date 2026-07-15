Polskie Hollywood na wyciągnięcie ręki. Słynny napis przyciąga turystów na Lubelszczyźnie

Mariusz Mucha
Mariusz Mucha
Konsultacja: jch
2026-07-15 16:45

Rowerowa wyprawa z Białej Podlaskiej, by zobaczyć Hollywood w drodze do Sandomierza? Dla pana Daniela (39 l.) to punkt obowiązkowy na trasie. W niewielkiej Szastarce koło Kraśnika na zalesionym wzgórzu dumnie prezentuje się replika słynnego, kalifornijskiego napisu.

Każdy kojarzy oryginalny, stuletni już znak „HOLLYWOOD” wznoszący się nad Los Angeles. Białe litery mające po 14 metrów wysokości początkowo reklamowały osiedle mieszkaniowe „HOLLYWOODLAND”. W Polsce mamy jego mniejszą, ale równie intrygującą wersję. Na wjeździe do Szastarki od strony Słodkowa (woj. lubelskie) wzgórze zdobi kopia znanej z filmów konstrukcji. Choć nie spotkamy tam amerykańskich gwiazd kina, w pobliżu pasą się sympatyczne krowy. Historia powstania napisu sprzed dekady owiana jest pewną tajemnicą, a lokalni mieszkańcy mają różne teorie na ten temat.

Polskie Hollywood istnieje naprawdę! Ten napis przyciąga turystów z całego kraju
Autor: Mariusz Mucha/Super Express

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Nie ulega wątpliwości, że konstrukcja prezentuje się estetycznie, a na dodatek była niedawno konserwowana. Aby podziwiać widoki z góry, można wspiąć się na strome zbocze od frontu lub wybrać wygodniejszą, leśną ścieżkę zaczynającą się przy szosie. Instalacja stała się turystycznym hitem regionu, o którym rozpisują się przewodniki i podróżnicy w sieci. Pan Daniel włączył wizytę pod literami w plan swojego rowerowego urlopu, jadąc do Sandomierza. Opowiada, że natknął się na wzmiankę o polskim Hollywood w internecie i uznał, że koniecznie musi to zobaczyć. Cyklista jest zachwycony pomysłem lokalnej społeczności i uważa ten krótki przystanek za świetne urozmaicenie podróży.

Na wakacje do Hollywood...pod Kraśnikiem
Biały napis Hollywood na wzgórzu w Szastarce. Na miniaturze uśmiechnięty rowerzysta. O atrakcji czytaj w Eska Lublin.
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Sandomierz