Polskie Hollywood na wyciągnięcie ręki. Słynny napis przyciąga turystów na Lubelszczyźnie

Każdy kojarzy oryginalny, stuletni już znak „HOLLYWOOD” wznoszący się nad Los Angeles. Białe litery mające po 14 metrów wysokości początkowo reklamowały osiedle mieszkaniowe „HOLLYWOODLAND”. W Polsce mamy jego mniejszą, ale równie intrygującą wersję. Na wjeździe do Szastarki od strony Słodkowa (woj. lubelskie) wzgórze zdobi kopia znanej z filmów konstrukcji. Choć nie spotkamy tam amerykańskich gwiazd kina, w pobliżu pasą się sympatyczne krowy. Historia powstania napisu sprzed dekady owiana jest pewną tajemnicą, a lokalni mieszkańcy mają różne teorie na ten temat.

Autor: Mariusz Mucha/Super Express

- A to dzieci ze starszych klas szkoły podstawowej, miały takiego ambitnego nauczyciela od pracy techniki

- Mieszkali tu letnicy, bo okolica piękna i tak dla żartu trochę to zrobili.

Nie ulega wątpliwości, że konstrukcja prezentuje się estetycznie, a na dodatek była niedawno konserwowana. Aby podziwiać widoki z góry, można wspiąć się na strome zbocze od frontu lub wybrać wygodniejszą, leśną ścieżkę zaczynającą się przy szosie. Instalacja stała się turystycznym hitem regionu, o którym rozpisują się przewodniki i podróżnicy w sieci. Pan Daniel włączył wizytę pod literami w plan swojego rowerowego urlopu, jadąc do Sandomierza. Opowiada, że natknął się na wzmiankę o polskim Hollywood w internecie i uznał, że koniecznie musi to zobaczyć. Cyklista jest zachwycony pomysłem lokalnej społeczności i uważa ten krótki przystanek za świetne urozmaicenie podróży.

Na wakacje do Hollywood...pod Kraśnikiem