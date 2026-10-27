Politechnika Lubelska rozwija skrzydła. Uczelnia wykształci przyszłych adeptów lotnictwa

Strategiczna współpraca i nowe perspektywy

Podpisana umowa o współpracy między Politechniką Lubelską a firmą Navcom Systems Fly to kluczowy krok dla rozwoju obu instytucji.

Jak podkreślił prof. Konrad Gromaszek, prorektor ds. cyfryzacji i komercjalizacji Politechniki Lubelskiej, inicjatywa ta idealnie wpisuje się w ogólnokrajowy trend rozwoju centrów serwisowych oraz wymiany floty na nowe statki powietrzne.

To stworzy nowe możliwości współpracy, zarówno otworzy nowe możliwości dla naszych absolwentów. Ta oferta jest interesująca też z punktu widzenia takiego, że zatrzyma odpływ młodych, wykształconych kadr z regionu – zaznacza prof. Konrad Gromaszek.

Trzy nowe specjalności

Nowy kierunek w ramach inżynierii mechanicznej połączy trzy kluczowe obszary. Obok mechaniki i budowy maszyn studenci będą mogli wybierać także specjalność pilotażu lub mechanikę lotniczą.

Mamy nadzieję, że rozszerzymy w istotny sposób ofertę Wydziału Mechanicznego i że zaistniejemy w Polsce również na tym rynku lotniczym - mówi prof. Hubert Dębski, dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej

Zgodnie z planami rekrutacyjnymi, na specjalności pilotażowej ma kształcić się od 15 do 30 studentów, natomiast mechanika lotnicza pomieści standardowo grupę około 30 osób.

Mamy dużą konkurencję w postaci uczelni w Rzeszowie, Chełmie czy Dęblinie. Natomiast kandydatów na studia lotnicze jest bardzo dużo. Każda uczelnia jest w stanie przyjąć obecnie około 20 procent wszystkich chętnych – podkreśla dziekan Wydziału Mechanicznego

Przyszli piloci zyskają nie tylko umiejętność prowadzenia statku powietrznego. Poznają także budowę samolotu, jego aerodynamikę, awionikę, wyposażenie oraz procedury bezpieczeństwa.

Praktyka tuż obok Portu Lotniczego Lublin

Zajęcia praktyczne dla studentów będą odbywały się na lotnisku trawiastym sąsiadującym z Portem Lotniczym Lublin w Świdniku, gdzie firma Navcom Systems Fly dysponuje własnym hangarem oraz zapleczem technicznym i socjalnym. Flota szkoleniowa obejmuje obecnie 9 samolotów własnych oraz jeden w dzierżawie.

Szkolenia pilotów będą realizowane w formule zintegrowanego nauczania, prowadząc studentów od licencji turystycznej, aż po licencję liniową.

U nas będą odbywały się kursy i praktyki, obsługa statków powietrznych, nauka zawodu. Będziemy szkolić pilotów do licencji liniowej – zapowiada Grzegorz Jędrasik z Navcom Systems Fly.

Kiedy ruszą zapisy?

Władze uczelni szacują, że przygotowanie pełnej oferty dydaktycznej zajmie około dwóch lat. Ostateczny termin uruchomienia specjalności zależy m.in. od zgód Ministerstwa oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Jeśli procedury przebiegną pomyślnie, nowy kierunek wystartuje na przełomie roku akademickiego 2028/2029.

Zobacz też naszą galerię zdjęć: Stroiki na Wszystkich Świętych. Te będą hitem [ZDJĘCIA]

CZY TRUMP JEST MARIONETKĄ PUTINA? Niemczyk: POTRZEBUJEMY NATO, NIE TYLKO USA!