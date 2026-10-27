Strażacy otrzymali zgłoszenie o „czarnym człowieku w piwnicy”. Na miejscu czekało zaskoczenie

Interwencja OSP Krzemień Pierwszy. Zamiast „czarnego człowieka” w piwnicy siedział bóbr

Do tego zaskakującego zdarzenia doszło w sobotę, 24 października, w miejscowości Krzemień Pierwszy. O godzinie 10:48 strażacy odebrali zgłoszenie dotyczące tajemniczej postaci przebywającej w pomieszczeniu gospodarczym. Jak relacjonują druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w mediach społecznościowych, treść wezwania była... dość nietypowa.

– Nasza jednostka otrzymała wezwanie do "czarnego człowieka siedzącego w piwnicy". Po przybyciu na miejsce okazało się że to tylko bóbr, który postanowił pozwiedzać piwnicę. Cały i zdrowy został odprowadzony do swojego naturalnego środowiska – informują druhowie z OSP Krzemień Pierwszy.

Do interwencji zadysponowano strażaków z OSP Krzemień Pierwszy oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Janowie Lubelskim. Na miejscu pojawili się także policjanci. Cała akcja zakończyła się pomyślnie. Zwierzę nie doznało żadnych obrażeń i zostało bezpiecznie odprowadzone do naturalnego środowiska.

Bóbr na posesji lub w piwnicy. Jak zachować się podczas spotkania z dzikim zwierzęciem?

W przypadku zauważenia bobra na własnej posesji najważniejsze jest zachowanie spokoju i utrzymanie bezpiecznej odległości od zwierzęcia. Bobry na ogół stronią od ludzi, jednak w sytuacji zagrożenia lub osaczenia mogą zaatakować i boleśnie ugryźć. Nie powinno się podejmować prób ich chwytania, dotykania ani przenoszenia na własną rękę.

Warto umożliwić zwierzęciu samodzielne oddalenie się, jednocześnie pilnując, aby nie zbliżały się do niego dzieci ani domowe zwierzęta. Gdy bóbr znajdzie się w piwnicy, garażu bądź innym zamkniętym pomieszczeniu i nie potrafi się z niego wydostać, należy skontaktować się ze strażą miejską, urzędem gminy lub właściwymi służbami. Jeśli występuje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia zwierzęcia, można skorzystać z numeru alarmowego 112.

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