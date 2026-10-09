Policja zatrzymała kolejnych nastolatków! Tak tłumaczyli się uczniowie

Policja w Lubelskiem zatrzymała łącznie siedmioro nastolatków, w tym trzech 14-latków, za publikowanie gróźb w internecie.

W Zamościu zatrzymano 14-latka, który podawał się za nożownika na komunikatorze klasowym. Dwóch innych 14-latków z powiatu puławskiego groziło podłożeniem bomby w szkole.

Wcześniejsze zatrzymania objęły m.in. 18-latka z Lublina nawołującego do ataków maczetami, 16-latkę grożącą nożem oraz 15-latka z Chełma i 13-latka z Tomaszowa Lubelskiego za podobne wpisy.

Większość zatrzymanych tłumaczyła swoje zachowanie chęcią zrobienia żartu lub zaistnienia w internecie.

Kulisy zatrzymań w Zamościu i Puławach

Do jednego z najbardziej bulwersujących zdarzeń doszło w Zamościu. Dyrektor jednej z tamtejszych szkół podstawowych otrzymał od uczniów informację o niepokojącym wpisie na komunikatorze klasowym. Jak przekazała podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło z zamojskiej policji, sprawcą zamieszania okazał się 14-letni uczeń ósmej klasy. Chłopak, podszywając się pod uzbrojonego napastnika, wysyłał wiadomości, w których „14-letni uczeń klasy ósmej, podając się za nożownika, zapraszał wszystkich do szkoły”. Reakcja mundurowych była natychmiastowa. Nastolatek został zatrzymany w swoim domu, a policjanci zabezpieczyli jego komputer oraz telefon komórkowy. Swoje zachowanie nastolatek tłumaczył chęcią zrobienia żartu.

W tym samym czasie do podobnego, skrajnie nieodpowiedzialnego incydentu doszło w powiecie puławskim. Dwaj inni 14-letni uczniowie jednej ze szkół podstawowych w powiecie puławskim na grupie klasowej zamieścili informacje o tym, że podłożą w szkole ładunek wybuchowy i uczniowie w szkole zginą. Obaj sprawcy zostali szybko namierzeni przez puławskich funkcjonariuszy – jeden wpadł w ręce policji bezpośrednio w szkole, drugi w miejscu zamieszkania. Przesłuchano ich w obecności rodziców jako nieletnich sprawców czynu karalnego, który dotyczył fałszywego zawiadomienia o zagrożeniu. Z relacji mundurowych wynika, że oni również tłumaczyli swoje zachowanie chęcią rozbawienia znajomych.

To jednak nie koniec fali zatrzymań na Lubelszczyźnie, o których informują lokalne komendy. Wcześniej w ręce policji wpadły cztery inne młode osoby. W Lublinie zatrzymano 18-latka nawołującego w mediach społecznościowych do krwawego ataku przy użyciu maczet oraz 16-latkę, która nagrała film w kominiarce, wymachując nożem i grożąc rówieśnikom. W ich mieszkaniach zabezpieczono sprzęt elektroniczny oraz niebezpieczne narzędzia.

Policja ostrzega przed skutkami głupich żartów

Komendant miejski policji w Lublinie, młodszy inspektor Adam Beczek, skomentował te wydarzenia podczas briefingu prasowego: „Z tych wstępnych czynności, które wykonaliśmy, wynika, że te wpisy to były głupie zachowania niezapowiadające jakichś działań ze strony tych osób, po prostu chęć pokazania się, zaistnienia w internecie i zdobycia dużego zainteresowania”.

Kolejne niebezpieczne incydenty odnotowano w Chełmie, gdzie funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości namierzyli 15-latka publikującego niepokojące materiały zagrażające bezpieczeństwu szkoły, oraz w Tomaszowie Lubelskim, gdzie 13-latek groził rówieśnikom przyjściem do szkoły z nożem. Wszystkie sprawy nieletnich trafią teraz do sądu rodzinnego, który zdecyduje o środkach wychowawczych. Policja apeluje do rodziców o baczniejsze przyglądanie się aktywności dzieci w sieci, przypominając, że internet nigdy nie gwarantuje anonimowości, a konsekwencje „głupich żartów” mogą zaważyć na całej przyszłości młodych ludzi.

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