Połączą zaawansowaną technologię i artystyczną wrażliwość. Politechnika Lubelska zaczyna niecodzienną współpracę

Współpraca będzie połączeniem potencjałów obu instytucji.

Akademia Teatralna chciałaby wnieść do tej współpracy wrażliwość artystyczną, kreatywność i doświadczenie w budowaniu emocji oraz opowiadaniu historii. Politechnika Lubelska wniesie potencjał technologiczny, wiedzę inżynierską i kompetencje projektowe - mówi prof. Wiesław Czołpiński, rektor Akademii Teatralnej w Warszawie.

Jak dodaje rektor warszawskiej uczelni, na świcie coraz częściej technologia łączy się ze sztuką.

Projekty są coraz bardziej interdyscyplinarne, wymagają różnych umiejętności. Połączenie umiejętności kreacji po stronie studentów reżyserii, aktorstwa czy technologii z Akademii Teatralnej i po drugiej stronie pomysłów technologicznych może dać wspaniały efekt. Potencjalne oczekiwania są olbrzymie – dodaje Czołpiński.

Jaka przyszłość czeka studentów obu uczelni?

Z jednej strony młodzi artyści, reżyserzy, aktorzy, a z drugiej projektanci i inżynierowie. To właśnie oni będą wspólnie tworzyć spektakle, instalacje multimedialne, projekty scenograficzne i eksperymentalne formy performatywne, wykorzystując zarówno klasyczne rozwiązania sceniczne, jak i najnowsze technologie, multimedia, mapping, technologie VR, AR, czy interaktywne systemy sceniczne. Współczesna sztuka coraz częściej przekracza granice dyscyplin. Dzisiejszy teatr, wydarzenia performatywne czy działania multimedialne wymagają współpracy twórców z ekspertami wielu dziedzin, z architektami, konstruktorami, specjalistami od oświetlenia, automatyki, wzornictwa czy nowych technologii. Dlatego tak ważne jest tworzenie przestrzeni, w której te kompetencje będą mogły się spotkać i wzajemnie inspirować – podkreśla rektor warszawskiej uczelni.

Wprowadzamy coraz to nowe technologie i okazuje się, że te nowe technologie, które wymyślili inżynierowie, mogą znaleźć zastosowanie również w sztuce. Dzisiaj mamy przecież powszechne wykorzystanie świata cyfrowego wszędzie, również w sztuce, sztuczna inteligencja itd. Zderzenie tych dwóch światów, świata techniki ze światem sztuki, pozwoli na kreację bardzo ciekawych nowych rozwiązań, których być może nawet jeszcze dziś nie jesteśmy świadomi do końca. Z nadzieją czekamy na owoce tej współpracy - mówi prof. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.

Na warszawskiej Akademii Teatralnej studiuje około 360 studentów.

