Ucieczka przed drogimi gabinetami stomatologicznymi

Standardowa wizyta u stomatologa w Polsce nierzadko wiąże się ze sporym obciążeniem domowego budżetu, nawet gdy mowa o szybkiej interwencji. Sytuacja wygląda jednak zgoła inaczej u naszych wschodnich sąsiadów. Koszty leczenia w ukraińskich gabinetach są znacznie przystępniejsze. Temat ten poruszyła m.in. influencerka Maria z tiktokowego kanału MMStanisławskie, dzieląc się swoimi doświadczeniami i cennikiem.

Koszty leczenia zębów u wschodnich sąsiadów

Z przedstawionych informacji wynika, że zaaplikowanie standardowej plomby w Ukrainie to wydatek rzędu 50-120 zł. Jeszcze korzystniej wypada założenie wypełnienia tymczasowego, za które zapłacimy zaledwie od 10 do 20 zł. Zestawiając to z polskimi realiami, gdzie podobny zabieg uszczupla portfel o 150-500 zł, mówimy o oszczędnościach rzędu kilkuset złotych na pojedynczym ubytku.

Należy mieć na uwadze, że przedstawione kwoty mają charakter poglądowy. Ostateczny kosztorys zawsze zależy od wybranego specjalisty, lokalizacji placówki, stopnia skomplikowania problemu oraz użytych do naprawy zęba materiałów.

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W tych województwach Ukraińców jest najwięcej

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Implanty i aparaty za ułamek ceny

Znaczące dysproporcje cenowe obejmują nie tylko rutynowe wizyty. TikTokerka wskazuje, że usunięcie zęba mądrości u ukraińskiego stomatologa kosztuje średnio 280 zł. Za wstawienie implantu trzeba zapłacić około 2500 zł, a założenie licówki to koszt 700 zł. Korzystnie prezentuje się także cennik usług ortodontycznych. Tradycyjny aparat metalowy można założyć za 1000 zł, podczas gdy wersja ceramiczna wiąże się z wydatkiem rzędu 1400 zł.

Darmowe leczenie w Polsce na horyzoncie, ale z przeszkodami

Dla pacjentów pragnących uniknąć prywatnych wydatków, alternatywą w Polsce pozostaje leczenie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Niestety, darmowa opieka często oznacza wielomiesięczne oczekiwanie na wizytę.

Decydując się na państwową służbę zdrowia, dobrze jest wcześniej zweryfikować doświadczenie danego specjalisty oraz upewnić się, czy wybrana placówka faktycznie oferuje potrzebny nam zakres leczenia refundowanego.