Polacy już szykują się na święta. Ile w tym roku będzie kosztować Boże Narodzenie?

Ile Polacy wydali na święta w 2025 roku?

W raporcie „Świąteczny Portfel Polaków 2025”, przygotowanym przez Związek Banków Polskich we współpracy z Minds&Roses, oszacowano, że przeciętny Polak planował przeznaczyć na Boże Narodzenie 1787 zł. To o 13 proc. więcej niż rok wcześniej. Najwięcej pieniędzy miały pochłonąć:

Prezenty dla najbliższych – średnio 677 zł.

– średnio 677 zł. Żywność i organizacja świąt – średnio 671 zł.

– średnio 671 zł. Podróże i dojazdy – około 439 zł.

W raporcie znalazło się również wyliczenie dotyczące czteroosobowej rodziny. Szacunkowy koszt świątecznego koszyka wyniósł 3655,30 zł. Co ciekawe, było to prawie 150 zł mniej niż w 2024 roku.

Ceny w sklepach. Za które produkty zapłacimy więcej?

Ostateczny rachunek za świąteczne zakupy zależy przede wszystkim od cen produktów spożywczych. W koszyku wielu rodzin nie może zabraknąć składników na tradycyjne potrawy, takich jak ryby, mięso, jajka, masło, mąka, cukier, warzywa czy bakalie. Najnowszy raport UCE Research i Uniwersytetów WSB Merito pokazuje, że niektóre kategorie produktów wyraźnie podrożały w ostatnim czasie.

We wrześniu 2026 roku największy wzrost cen odnotowano w przypadku słodyczy i deserów. Były one średnio o 6,7 proc. droższe niż rok wcześniej. Na kolejnych miejscach znalazły się:

Używki – wzrost cen o 6,1 proc.

– wzrost cen o 6,1 proc. Napoje bezalkoholowe – wzrost o 4,8 proc.

– wzrost o 4,8 proc. Ryby – wzrost o 4,6 proc.

– wzrost o 4,6 proc. Mięso – wzrost o 4,4 proc.

Dla osób przygotowujących tradycyjną kolację wigilijną szczególnie istotne mogą być ceny ryb i mięsa. Obie kategorie znalazły się wśród pięciu najszybciej drożejących grup produktów.

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Ile trzeba przygotować pieniędzy na Boże Narodzenie 2026?

Na ten moment nie ma jeszcze opublikowanego porównywalnego raportu, który podawałby średni planowany budżet Polaków na Boże Narodzenie 2026 roku. Wiele zależy od tego, czy święta organizujemy samodzielnie, czy dzielimy się przygotowaniami z rodziną. Znaczenie ma również liczba gości, liczba kupowanych prezentów oraz to, czy planujemy wyjazd na kilka dni. Jedno jest jednak pewne: świąteczny budżet warto zaplanować z wyprzedzeniem.