Pogoda w Lublinie: 17-19 kwietnia

Nadchodzący weekend, od 17 do 19 kwietnia, przyniesie mieszkańcom Lublina dynamiczną zmianę pogody. Aura rozpocznie się od deszczu i niższych temperatur, ale z każdym dniem będzie się poprawiać. Sobota i niedziela staną się znacznie cieplejsze, choć niebo przez większość czasu pozostanie przysłonięte chmurami. Weekend zakończy się już bez opadów i ze słabnącym wiatrem.

Deszczowy i chłodny początek weekendu

Piątek w Lublinie upłynie pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia i opadów deszczu, które mogą towarzyszyć mieszkańcom przez większą część dnia. Temperatura w najcieplejszym momencie nie przekroczy 11 stopni Celsjusza, co w połączeniu z wiatrem o prędkości około 4 m/s da odczucie chłodu. Nocą termometry wskażą około 5 stopni, zapowiadając chłodny poranek następnego dnia.

Sobota ze skokiem temperatury

Prawdziwa zmiana nadejdzie w sobotę. Tego dnia w Lublinie odczujemy wyraźne ocieplenie, a temperatura maksymalna wzrośnie aż do 14 stopni. Będzie to najcieplejszy moment całego weekendu. Trzeba jednak pamiętać, że noc z soboty na niedzielę okaże się najzimniejsza – słupki rtęci spadną w okolice 4 stopni. Pomimo wyższej temperatury za dnia, niebo pozostanie niemal całkowicie zakryte chmurami. Wiatr nie zmieni swojej siły, a ewentualne opady deszczu będą znikome.

Spokojna niedziela bez deszczu

Niedziela, 19 kwietnia, zapowiada się na najprzyjemniejszy dzień weekendu pod względem aury. Mieszkańcy Lublina nie muszą już obawiać się deszczu. Temperatura w ciągu dnia utrzyma się na wysokim, sobotnim poziomie i ponownie osiągnie około 14 stopni. Co ważne, poranek będzie nieco cieplejszy niż poprzedniego dnia, z temperaturą minimalną na poziomie 5 stopni. Wyraźnie osłabnie również wiatr, którego prędkość spadnie do około 3 m/s, co sprawi, że odczucie ciepła będzie większe. Podobnie jak w sobotę, przez cały dzień utrzyma się duże zachmurzenie.

Weekend w Lublinie. Co robić przy takiej pogodzie?

Zmienna pogoda w Lublinie stwarza okazję do zróżnicowanych planów. Deszczowy i chłodniejszy piątek to dobry moment na odwiedzenie miejsc pod dachem – czy to instytucji kulturalnych, czy po prostu spotkanie w ulubionej kawiarni. Z kolei cieplejsza sobota i całkowicie bezdeszczowa niedziela, mimo pochmurnego nieba, zachęcają do aktywności na zewnątrz. To idealna okazja na dłuższy spacer po miejskich parkach lub odkrywanie urokliwych zakątków miasta bez konieczności zabierania parasola. Słabszy wiatr w niedzielę dodatkowo uprzyjemni czas spędzony na świeżym powietrzu.

Dane pogodowe: OpenWeather