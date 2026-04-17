Szaleńcza jazda Cybertruckiem w Lublinie. 43-latek stracił prawo jazdy

Kontrola na ulicach Lublina

Do zdarzenia doszło w czwartek podczas działań prowadzonych przez policjantów ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Funkcjonariusze patrolowali miasto nieoznakowanym radiowozem, gdy zwrócili uwagę na szybko poruszający się samochód marki Cybertruck.

Auto zostało zatrzymane do kontroli drogowej. Za kierownicą siedział 43-letni mężczyzna, który – jak się okazało – znacząco przekroczył dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym.

Jarmark Wielkanocny w Lublinie

Przekroczenie o 65 km/h

Pomiar prędkości nie pozostawiał wątpliwości. Kierowca jechał 115 km/h w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50 km/h. Oznacza to przekroczenie limitu aż o 65 km/h.

Tak duża różnica to jedno z najpoważniejszych wykroczeń drogowych, szczególnie w terenie zabudowanym, gdzie ryzyko potrącenia pieszych i innych uczestników ruchu jest największe.

Surowa kara dla recydywisty

W trakcie czynności policjanci ustalili, że 43-latek nie popełnił wykroczenia po raz pierwszy. Mężczyzna był już wcześniej karany za podobne przewinienia, co oznaczało tzw. recydywę drogową.

W związku z tym zastosowano zaostrzone konsekwencje. Kierowca został ukarany mandatem w wysokości 4000 złotych oraz 14 punktami karnymi. Dodatkowo funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazdy na okres trzech miesięcy.

Policja przypomina, że nadmierna prędkość w terenie zabudowanym to jedno z najbardziej niebezpiecznych wykroczeń. Funkcjonariusze apelują do kierowców o rozsądek i przestrzeganie obowiązujących ograniczeń prędkości.

Zobacz także: Powiększył się lubelski tabor autobusowy. Po ulicach miasta jadą nowe hybrydy

6