Podczas ucieczki zostawił malutkie dziecko w obcym aucie. Szukają go służby

Uciekł z dzieckiem, później je zostawił

Zdarzenie, do którego doszło w czwartek, 28 maja, opisał szeroko lokalny serwis egarwolin.pl. Zgodnie z informacjami podanymi przez redakcję, tego dnia służby otrzymały zgłoszenie od kobiety, która powiedziała, że pokłóciła się z partnerem, a ten zabrał ich roczne dziecko, po czym się oddalił. Policjanci natychmiast rozpoczęli działania.

W gminie Stężyca funkcjonariusze w radiowozie zostali zatrzymani przez jednego z kierowców, który - jak się okazało - naprowadził ich na nowy trop. Przekazał bowiem, że niedługo wcześniej został poproszony o podwiezienie przez mężczyznę z małym dzieckiem. Gdy odmówił dalszej jazdy, pasażer zostawił dziewczynkę i uciekł.

Służby nadal szukają mężczyzny

Na miejscu pracowały służby - policjantów wspierali w działaniach strażacy. Dziecku na szczęście nic się nie stało. Mężczyzny natomiast nie udało się na razie odnaleźć.

Jak podał TVN24, abstrahując od tego szokującego zajścia, 24-latek jest poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności.

