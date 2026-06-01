Podczas ucieczki zostawił malutkie dziecko w obcym aucie. Szukają go służby

Maria Hędrzak
2026-06-01 19:20

Do szokującego zdarzenia doszło pod koniec maja w powiecie ryckim. Po kłótni z partnerką mężczyzna zabrał roczne dziecko, oddalił się, po czym próbował złapać "stopa". Gdy kierowca odmówił mu dalszej jazdy, zostawił dziecko w samochodzie i uciekł. Teraz poszukują go służby.

Autor: SHOX ART/ Pexels.com

Uciekł z dzieckiem, później je zostawił

Zdarzenie, do którego doszło w czwartek, 28 maja, opisał szeroko lokalny serwis egarwolin.pl. Zgodnie z informacjami podanymi przez redakcję, tego dnia służby otrzymały zgłoszenie od kobiety, która powiedziała, że pokłóciła się z partnerem, a ten zabrał ich roczne dziecko, po czym się oddalił. Policjanci natychmiast rozpoczęli działania.

W gminie Stężyca funkcjonariusze w radiowozie zostali zatrzymani przez jednego z kierowców, który - jak się okazało - naprowadził ich na nowy trop. Przekazał bowiem, że niedługo wcześniej został poproszony o podwiezienie przez mężczyznę z małym dzieckiem. Gdy odmówił dalszej jazdy, pasażer zostawił dziewczynkę i uciekł. 

Służby nadal szukają mężczyzny

Na miejscu pracowały służby - policjantów wspierali w działaniach strażacy. Dziecku na szczęście nic się nie stało. Mężczyzny natomiast nie udało się na razie odnaleźć. 

Jak podał TVN24, abstrahując od tego szokującego zajścia, 24-latek jest poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności.

