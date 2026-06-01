Tragiczny pożar pod Kraśnikiem. Nie żyje kobieta

Maria Hędrzak
2026-06-01 15:46

W poniedziałek, 1 czerwca nad ranem służby zostały wezwane do pożaru domu w Stróży (gmina Kraśnik). Niestety, podczas akcji gaśniczej w budynku znaleziono ciało 81-letniej kobiety. Wyjaśnieniem okoliczności tragedii zajmują się teraz funkcjonariusze.

Tragiczny pożar pod Kraśnikiem. Nie żyje 81-latka

Do dramatu doszło w poniedziałek nad ranem. Ogień pojawił się wtedy w domu jednorodzinnym w Stróży. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o pożarze od sąsiada, który zauważył dym wydobywający się z budynku.

- Już po dotarciu na miejsce okazało się, że wewnątrz objętego pożarem domu prawdopodobnie znajduje się jego właścicielka. Po częściowym ugaszeniu pożaru, strażacy weszli do wnętrza domu i w jednym z pomieszczeń znaleźli ciało 81-latki - przekazała oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku asp. Marzena Sałata.

Gdy straż pożarna zakończyła akcję, ruszyły prace służb śledczych, które nadzorował prokurator. Ciało kobiety zabezpieczono do sekcji.

- Na miejscu pożaru wykonane zostaną także oględziny z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa. Prowadzone w tej sprawie postępowanie wyjaśni dokładnie przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia - dodała asp. Sałata.

Tragiczny pożar w gminie Kraśnik
