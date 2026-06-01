Fundacja Kai Godek oskarża szpital w Lublinie o ukrywanie prawdy po aborcji. Placówka wydaje pilne oświadczenie

Zarzuty Fundacji Kai Godek wobec szpitala w Lublinie

Z relacji przedstawicieli Fundacji Życie i Rodzina wynika, że wspomniany incydent miał się wydarzyć w przedziale czasowym od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2025 roku. Działacze oskarżają lecznicę o celowe zatajenie precyzyjnego terminu tego zdarzenia, a także ukrywanie informacji o tym, ile czasu noworodek pozostał przy życiu oraz w jakich dokładnie okolicznościach zmarł. W komunikatach publikowanych przez organizację pojawiają się niepokojące sugestie, jakoby dziecku po narodzinach celowo nie udzielono żadnej niezbędnej pomocy medycznej.

Reprezentanci środowisk antyaborcyjnych zaznaczają, że dysponują pewnym potwierdzeniem na to, iż niemowlę po opuszczeniu łona matki bezsprzecznie dawało oznaki życia. Jednocześnie aktywiści skarżą się, że lubelski ośrodek zdrowia nie chciał udzielić wyczerpujących odpowiedzi na pytania dotyczące dalszego postępowania personelu wobec noworodka, argumentując swoją milczącą postawę rygorystycznymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Szpital im. Wyszyńskiego w Lublinie reaguje na mocne zarzuty

Jak podaje Onet, zarząd lubelskiego szpitala opublikował w poniedziałek, 1 czerwca oficjalne oświadczenie, w którym stanowczo gwarantuje, że wszelkie wdrażane procedury medyczne realizowane są w pełnej zgodzie z obowiązującym prawem oraz najwyższymi standardami lekarskimi. Placówka oficjalnie potwierdziła, że w opisywanym przypadku niemowlę przyszło na świat żywe, jednak pomimo wdrożenia pełnej resuscytacji zmarło. Podkreślono również, że na wyraźne życzenie samej matki dziecko zostało ochrzczone.

Placówka zaznacza z całą mocą, że w każdym przypadku narodzin żywego dziecka, bez względu na panujące okoliczności, jest ono natychmiast przekazywane pod opiekę specjalistów z Zespołu Neonatologicznego. Szpital wskazuje, że w drastycznych sytuacjach skrajnego wcześniactwa, przypadających na 23. oraz 24. tydzień ciąży, wiążące decyzje dotyczące zaawansowanej reanimacji podejmowane są ściśle zgodnie z wolą rodziców.

Dyrekcja szpitala w Lublinie ostro odpowiada na oskarżenia

W oficjalnie opublikowanym dokumencie władze placówki nie szczędziły niezwykle mocnych słów pod adresem samej Fundacji Życie i Rodzina. Zarząd szpitala wprost zarzucił organizacji „manipulowanie faktami” oraz bardzo szkodliwe „wywieranie nieuzasadnionej presji społecznej na personel medyczny”. Dyrekcja lecznicy przypomniała dodatkowo, że statystyki oraz szczegółowe dane dotyczące przeprowadzanych zabiegów są udostępniane zgodnie z literą prawa, w tym również fundacji, przez co pod żadnym pozorem nie mogą być one wykorzystywane do formułowania niepopartych solidnymi dowodami oskarżeń.

Kaja Godek planuje zawiadomienie organów ścigania

Fundacja blisko związana z kontrowersyjną działaczką Kają Godek zapowiedziała błyskawiczne złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, jasno wskazując na prawdopodobieństwo całkowitego nieudzielenia pomocy malutkiemu pacjentowi. Równolegle na poniedziałek, 1 czerwca na godzinę 17 zaplanowano publiczny różaniec bezpośrednio przed gmachem szpitala przy alei Kraśnickiej w Lublinie. Identyczne zgromadzenia i akcje protestacyjne były też szumnie zapowiadane w rozmaitych mediach sympatyzujących z ruchem pro-life.

Aborcja w Polsce. Spór w Lublinie dzieli społeczeństwo

Bieżące zarzuty fundacji oraz nadzwyczaj stanowcza odpowiedź wyartykułowana przez szpital pokazują bardzo dobitnie, jak dramatycznie podzielone pozostaje polskie społeczeństwo w tak drażliwej kwestii, jaką jest aborcja. Z jednej strony potężne organizacje pro-life śmiało mówią o ewidentnej „zbrodni” i twardo domagają się pełnej transparentności procedur, z drugiej zaś szpital konsekwentnie wskazuje na obowiązujące ramy prawne, tajemnicę medyczną i bezwzględną konieczność ochrony pacjentek.

Na chwilę obecną wciąż nie wiadomo, czy prokuratura z urzędu podejmie zdecydowane działania śledcze w tej wyjątkowo bulwersującej sprawie. Pewne jest jednak to, że głośny temat z Lublina po raz kolejny niezwykle mocno rozgrzał debatę o granicach obowiązującego prawa, zawodowej etyki oraz ogromnej odpowiedzialności w polskiej służbie zdrowia.

