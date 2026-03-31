Podczas sprzątania mieszkania znalazła... granat! Ewakuowano 20 osób

Do tej nietypowej sytuacji doszło dziś wieczorem w bloku przy ulicy Żwirki i Wigury w Kraśniku.

- Kobieta sprzątała rzeczy męża - informuje Adam Piłat, rzecznik prasowy KP PSP w Kraśniku i dodaje: - Strażacy zabezpieczyli miejsce i pomogli ewakuować 20 osób.

Obecnie działania prowadzi policja, która potwierdza znalezisko.

- Obecnie nie ma już zagrożenia. Granat został zabezpieczony przez zespół saperów - uspokaja Marzena Sałata z kraśnickiej policji.

Ewakuowanym osobom udzielono schronienia w pobliskiej placówce oświatowej.

4