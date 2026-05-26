Po pożarze w Puszczy Solskiej została czarna blizna. Leśnicy i eksperci planują dalsze kroki

Arkadiusz Więsek
2026-05-26 13:43

Po pożarze blisko kilkuset hektarów Puszczy Solskiej trwają już prace nad strategią odnowy lasu. Nadleśnictwo Józefów oraz eksperci analizują naturalną regenerację na najcenniejszych przyrodniczo terenach z aktywnym odnowieniem pozostałych części. Jednym z priorytetów ma być poprawa retencji wody.

Autor: RDLP w Lublinie/ Materiały prasowe

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie powołał już zespół ekspertów, który będzie zajmował się likwidacją skutków pożaru.

Za nami pierwsze posiedzenie zespołu. Przede wszystkim zajęliśmy się budową strategii oraz planu zagospodarowania powierzchni. Ważnym elementem będą sprawy ochrony przeciwpożarowej, ochrony przyrody, ochrony lasu, hodowli lasu, jak również zagospodarowanie przestrzeni w zakresie zastawek, czyli retencji i organizacji działań związanych z mokradłami - mówi Mariusz Kiczyński zastępca dyrektora RDLP w Lublinie ds. gospodarki leśnej.

W skład zespołu wchodzą przede wszystkim pracownicy Nadleśnictwa Józefów, pracownicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, Zespół Ochrony Lasów w Radomiu oraz naukowcy. Przyrodnicy przestrzegają jednak m.in. przed sztucznymi nasadzeniami, które mogą przynieść gorsze skutki niż sam ogień i apelują aby ten teren pozostawić naturalnej regeneracji.

Państwowa Rada Ochrony Przyrody wydała komunikat, wydała postanowienie, w którym apeluje do Lasów Państwowych, by część terenu pozostawić do naturalnego odnowienia. Zamiast wyciąć drzewa, zaorać teren i posadzić nowe drzewa warto zasypać rowy odwadniające, przywrócić warunki uwilgotnienia terenu i zostawić teren do naturalnego rozkładu. Torfowiska, które kiedyś były w Puszczy Solskiej, same naturalnie mogłyby się odnowić. To spowoduje, że ten teren może być elementem działań związanych z nauką i takim dobrym poligonem by od przyrody się nauczyć jak regeneruje się las po pożarzysku - podkreśla Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Dziś(26.05) strażacy, którzy gasili pożar Puszczy Solskiej zostali odznaczeni podczas odprawy w Łukowej. W trakcie uroczystości doceniono łącznie około 600-ciuset strażaków.

