Drugi alert RCB dla województw podkarpackiego i lubelskiego

W piątkowy poranek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa po raz drugi wysłało ostrzeżenia do osób przebywających w województwach lubelskim i podkarpackim. Wydanie tych pilnych komunikatów wynika wprost z wydarzeń za polską wschodnią granicą, gdzie siły rosyjskie prowadzą zmasowane uderzenia z powietrza na ukraińskie terytorium. Treść rozesłanej wiadomości z RCB brzmi następująco.

„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów”.

Fakt, że mieszkańcy wspomnianych regionów otrzymali tego samego dnia już drugie takie ostrzeżenie, wyraźnie pokazuje, jak poważna jest obecna sytuacja.

Poszukiwania tajemniczego obiektu w powiecie biłgorajskim

Sytuacja stała się bardziej napięta już po godzinie 7.00, gdy Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało informacje o możliwym wdarciu się obiektu w polską przestrzeń powietrzną. Jak potwierdził rzecznik DORSZ ppłk Jacek Goryszewski, wojsko weryfikuje obecnie dwa potencjalne incydenty. Zgłoszenia sugerują także, że na terenie powiatu biłgorajskiego mogło dojść do upadku maszyny lub jej fragmentów.

W rejon miejscowości Nowy Lipowiec wysłano już naziemną grupę poszukiwawczo-ratowniczą, złożoną z żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Prokurator Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie przekazał, że służby prowadzą aktualnie działania zabezpieczające na obszarze domniemanego upadku obiektu.

Polskie myśliwce ponownie poderwane po atakach Rosji na Ukrainę

Kolejna fala rosyjskich uderzeń powietrznych wymierzonych w zachodnią część Ukrainy sprawiła, że polska armia znów zdecydowała o poderwaniu swoich maszyn bojowych. Komunikat dotyczący wznowienia działań przez lotnictwo został opublikowany przez Dowództwo Operacyjne RSZ po godzinie 9.00.

„W związku z kolejnymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, w polskiej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo wojskowe”

– podało DORSZ na platformie X.

Samoloty patrolowały przygraniczne niebo przez większą część minionej nocy, po czym nad ranem wylądowały w swoich bazach, aby po krótkiej przerwie ponownie wystartować.

Donald Tusk i DORSZ o bezpieczeństwie polskiej przestrzeni powietrznej

Przedstawiciele Dowództwa Operacyjnego zaznaczają, że wszystkie uruchomione procedury mają wymiar zapobiegawczy, a ich głównym zadaniem jest pełna ochrona polskiego nieba. W oficjalnym oświadczeniu wojska przekazano szczegóły tych operacji.

„Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ, poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej osiągnęły stan gotowości. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie i ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów”.

Do wydarzeń odniósł się także premier Donald Tusk, który za pośrednictwem platformy X uspokajał opinię publiczną, zapewniając o braku aktualnego zagrożenia z powietrza. Szef polskiego rządu zaznaczył przy tym krótko, że „Na miejscu działają odpowiednie służby”.