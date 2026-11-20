Informację o potencjalnym upadku obiektu w Chmielku koło Nowego Lipowca przekazał ppłk Jacek Goryszewski, rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Wojskowy wyjaśnił na antenie TVN24, że możliwe przekroczenia granicy polskiej przestrzeni powietrznej odnotowano po godzinie 6.30. Obecnie armia weryfikuje dwa takie incydenty, opierając się na analizie zapisów z radarów, danych od sił sojuszniczych oraz zgłoszeniach od lokalnych mieszkańców.

Nadinspektor Dariusz Działo, kierujący Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, poinformował, że znaleziony w okolicach Chmielka obiekt cały czas płonie, a teren wokół niego został już wygrodzony. Na ten moment służby nie są w stanie określić, czy spadł tam dron, czy rakieta, ani czy wewnątrz znajdują się niebezpieczne substancje.

Prokuratura poinformowała, że niezidentyfikowany obiekt latający spadł na pola w pobliżu Nowego Lipowca. Teren zabezpiecza straż pożarna; po sprawdzeniu, czy nie ma zagrożenia, czynności przeprowadzą prokuratorzy i Żandarmeria Wojskowa. Śledztwo dotyczy m.in. stworzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób oraz bezprawnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Prokurator Marcin Kozak przekazał na konferencji prasowej, że na ten moment jest zbyt wcześnie, żeby przesądzać, z jakim rodzajem obiektu latającego mamy do czynienia i jakie są skutki jego upadku.

- Wiemy, że jest to obiekt latający i że upadł na polach w pobliżu miejscowości Nowy Lipowiec w powiecie biłgorajskim - powiedział.

W piątkowym komunikacie Dowództwo Operacyjne RSZ ogłosiło zakończenie działań polskiego i sojuszniczego lotnictwa wojskowego, które poderwano w związku z rosyjskimi atakami na terytorium Ukrainy. Naziemne systemy obrony powietrznej powróciły już do swoich standardowych zadań, a Polska Agencja Żeglugi Powietrznej potwierdziła wznowienie lotów na lotnisku w Rzeszowie oraz zakończenie ewakuacji pracowników tamtejszej wieży kontroli ruchu lotniczego.

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„Rudnik nad Sanem - dyżurny ruchu usłyszał o godz. 6.48 huk wybuchu obok terenu kolejowego. W trakcie sprawdzania pobliskiego terenu nie stwierdził widocznych szkód w infrastrukturze kolejowej” - przekazał na swoim koncie na platformie X minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Bieżące raporty na temat rozwoju wydarzeń trafiają bezpośrednio do prezydenta Karola Nawrockiego. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki zapewnił o stałym kontakcie BBN z resortem obrony narodowej, dowództwami wojskowymi oraz podległymi służbami, natomiast szef MSWiA Marcin Kierwiński uspokoił, że obecnie nie ma zagrożenia z powietrza, a na miejscu pracują odpowiednie organy.

@konflikty2526 Uderzyła w miejscowości Chmielek (powiat biłgorajski) - na miejscu już są tam służby https://t.co/lUwcUCj8uG— Elijah Mikaelson (@mikaelson135) November 20, 2026

Przedstawiciele Dowództwa Operacyjnego wydali pilny apel do obywateli o niezbliżanie się do jakichkolwiek przedmiotów, które mogą być fragmentami rozbitego obiektu. Wojsko przypomina, że takich znalezisk pod żadnym pozorem nie wolno dotykać ani samodzielnie przenosić, a o ich zauważeniu trzeba natychmiast poinformować służby ratunkowe, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.