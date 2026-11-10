Pilny alert RCB w jednym województwie. Podniesiono gotowość obrony powietrznej

Mieszkańcy kilkunastu powiatów na Lubelszczyźnie otrzymali pilny alert RCB.

Przyczyną rozesłania wiadomości jest rosyjski atak z powietrza prowadzony na terenie Ukrainy.

W związku z sytuacją zwiększono gotowość polskiego Systemu Obrony Powietrznej.

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Alert RCB w województwie lubelskim. Powodem atak Rosji na Ukrainę

We wtorkowy poranek na telefony komórkowe osób przebywających w części województwa lubelskiego zaczęły spływać pilne powiadomienia od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Rozesłana wiadomość ma bezpośredni związek z prowadzonym przez Rosję atakiem powietrznym na terytorium Ukrainy. Służby przekazały, że na bieżąco monitorują sytuację i podniosły gotowość polskiego systemu obrony powietrznej.

W przesłanym komunikacie zaapelowano również do odbiorców o uważne śledzenie kolejnych doniesień w tej sprawie.

Gdzie wysłano alert RCB na Lubelszczyźnie? Lista objętych powiatów

Ostrzegawcze wiadomości tekstowe trafiły do użytkowników sieci komórkowych w konkretnych powiatach województwa lubelskiego:

włodawskim,

łęczyńskim,

świdnickim,

w Chełmie oraz powiecie chełmskim,

krasnostawskim,

łukowskim,

w Białej Podlaskiej oraz powiecie bialskim,

ryckim,

radzyńskim,

parczewskim,

lubartowskim.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nadało następujący komunikat, który brzmi dokładnie „UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów”.

Jak działa system ostrzegania i czym jest alert RCB?

System powiadomień SMS służy Rządowemu Centrum Bezpieczeństwa do szybkiego informowania obywateli o nadzwyczajnych sytuacjach oraz potencjalnych zagrożeniach. Dane niezbędne do uruchomienia takiej procedury ostrzegawczej spływają do centrum z różnych instytucji państwowych, w tym z poszczególnych ministerstw, Straży Granicznej, policji czy też straży pożarnej.