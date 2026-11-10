Chcesz spalić gałęzie na własnej działce? Możesz dostać nawet 30 tys. zł kary

Czy można palić gałęzie na własnej działce?

Wielu właścicieli domów jednorodzinnych traktuje palenie gałęzi jako jeden z najprostszych sposobów na uporządkowanie ogrodu. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że takie działanie może naruszać przepisy dotyczące gospodarowania odpadami.

Zgodnie z art. 31 ust. 7 ustawy o odpadach spalanie pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy nie są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania. W praktyce oznacza to, że jeśli gmina odbiera bioodpady, nie można samodzielnie spalać gałęzi i innych pozostałości ogrodowych tylko po to, by się ich pozbyć. Nie ma przy tym znaczenia, że ognisko znajduje się na prywatnej posesji. Właściciel działki również musi stosować się do obowiązujących regulacji.

Za spalanie gałęzi grozi nawet 5 tys. zł grzywny

Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów mogą być dotkliwe. W przypadku grzywny mandat nałożony przez uprawnione służby może wynieść do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, kara finansowa może być znacznie wyższa i sięgnąć 5 tys. zł.

Warto pamiętać, że nie każde ognisko oznacza złamanie prawa. Istotne jest przede wszystkim to, co trafia do ognia. Czym innym jest spalanie odpadów zielonych w celu pozbycia się ich z posesji, a czym innym wykorzystanie drewna opałowego zgodnie z jego przeznaczeniem.

Nawet 30 tys. zł kary za nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych

To jednak nie koniec możliwych konsekwencji. Właściciele posesji muszą pamiętać również o przepisach przeciwpożarowych. Rozpalanie ognia w niewłaściwym miejscu, bez zachowania wymaganych środków ostrożności lub w sposób stwarzający zagrożenie pożarowe może skutkować dodatkowymi konsekwencjami.

Zgodnie z art. 82 Kodeksu wykroczeń za określone naruszenia przepisów przeciwpożarowych grozi grzywna. W przypadku postępowania sądowego może ona wynieść nawet 30 tys. zł. Warto jednak podkreślić, że nie jest to automatyczna kara za samo rozpalenie ogniska. Jej wysokość i zasadność zależą od okoliczności konkretnej sprawy oraz rodzaju naruszenia.

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Co zrobić z gałęziami zamiast je palić?

Osoby, które chcą uporządkować ogród po jesiennych pracach, mają kilka innych możliwości. Jedną z nich jest oddanie pozostałości roślinnych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Można również skorzystać z organizowanego przez gminę odbioru bioodpadów, zgodnie z lokalnym harmonogramem i zasadami.