Jedno zakażenie może oznaczać likwidację całego stada. Jak chronić drób przed ptasią grypą?

Ptasia grypa to poważne straty dla hodowców

Wysoce zjadliwa grypa ptaków jest chorobą wirusową, która bardzo łatwo rozprzestrzenia się między stadami. Jej wykrycie oznacza poważne konsekwencje dla gospodarstwa.

- Każde ognisko wymusza na inspekcji weterynaryjnej określone działania, ponieważ jest to choroba zwalczana metodami radykalnymi, które polegają na tym, że stado musi zostać zabite. Są wyznaczane odpowiednie strefy, na których są wprowadzone określone zakazy i nakazy. To wszystko wpływa również na innych hodowców, którzy się w tych obszarach znajdują, a u których ta choroba nie wystąpiła - tłumaczy Monika Michałowska, Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

W tym roku na terenie województwa lubelskiego wykryto 13 ognisk grypy ptaków.

Zima nie eliminuje zagrożenia

Wbrew pozorom okres jesienno-zimowy to czas największego zagrożenia ptasią grypą. Ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa zwiększa bowiem migracja dzikich ptaków, które mogą przenosić zakażenie na drób hodowlany.

- Ta potoczna opinia, że nam zima wymrozi grypę, jest nieprawdziwa. Wirusy grypy bardzo dobrze się czują w niskich temperaturach - przypomina wojewódzka lekarz weterynarii.

Zwraca również uwagę na możliwość przeniesienia wirusa na człowieka. Obecnie ryzyko takiego zakażenia oceniane jest jako niskie, ale nie powinno być bagatelizowane. Szczególnie narażone są osoby mające na co dzień bezpośredni kontakt z drobiem w tym hodowcy, pracownicy ferm i lekarze weterynarii.

Pięć zasad ochrony

Kampania #NoBirdFlu przedstawia pięć podstawowych kroków, które mają ograniczyć ryzyko wprowadzenia wirusa do gospodarstwa i jego dalszego rozprzestrzeniania.

1. Kontrola dostępu

Na teren gospodarstwa powinny wchodzić wyłącznie niezbędne osoby. Trzeba ograniczyć również wjazd pojazdów i wnoszenie narzędzi czy pojemników. Przy wejściu należy zadbać o czystą odzież, zmianę obuwia i umycie rąk. Dezynfekować trzeba także osoby i przedmioty, które miały kontakt z drobiem, jego odpadami lub dzikimi ptakami.

2. Pełne sprzątanie

Pomieszczenia i sprzęt należy regularnie czyścić oraz dezynfekować, szczególnie po zakończeniu cyklu produkcyjnego. Ważne jest oddzielenie stref czystych od brudnych, zabezpieczenie paszy przed zanieczyszczeniem i zapewnienie ptakom świeżej, czystej wody pitnej.

3. Żadnego dzikiego ptactwa

Budynki i ogrodzenia powinny być szczelne. Zalecane jest zabezpieczenie zewnętrznych części gospodarstwa siatkami lub ogrodzeniami oraz regularne sprawdzanie, czy nie ma w nich dziur i szczelin. Trzeba też unikać przenoszenia paszy między stadami i usuwać stojącą wodę z otoczenia gospodarstwa.

4. Jeden gatunek, jedna przestrzeń

Kury, kaczki i indyki powinny być utrzymywane oddzielnie. Rozdzielenie różnych gatunków drobiu ogranicza ryzyko przenoszenia chorób między nimi.

5. Rozpoznawanie objawów

Hodowcy powinni zwracać uwagę na spadek pobierania paszy i wody, nagłe padnięcia oraz inne oznaki choroby, szczególnie objawy ze strony układu oddechowego. Chore ptaki należy odizolować, a o podejrzeniu choroby natychmiast poinformować lekarza weterynarii lub właściwe służby.

Lubelska Inspekcja Weterynaryjna przypomina, że w przypadku niepokojących objawów nie należy zwlekać z kontaktem z powiatowym lekarzem weterynarii.

- Czas odgrywa bardzo istotną rolę - podkreśla Monika Michałowska.

Istotne jest również zabezpieczanie paszy przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. Drób powinien mieć dostęp do czystej wody pitnej, a nie do wody ze zbiorników, z których mogą korzystać też dzikie ptaki.

Ognisko choroby może zagrozić eksportowi

Ptasia grypa to problem nie tylko pojedynczych gospodarstw. Polska należy do największych producentów drobiu na świecie i jest największym producentem w Europie. Pojawienie się ogniska choroby może doprowadzić do ograniczeń w handlu.

- W obecnej chwili Polska ma status kraju wolnego od wysoce zjadliwej grypy ptaków. Każde ognisko, które się pojawi - nawet pojedyncze - zaburzy ten status i wpłynie na cały kraj. Nie mówię tu tylko o powiecie, w którym wystąpiło, czy o województwie, ale będą to też określone sankcje dla kraju, ponieważ państwa, które od nas importują mięso drobiowe, mogą sobie wprowadzać dowolne restrykcje i nie możemy tego mięsa eksportować. Uszczerbek ponoszą nie tylko osoby, które ten drób hodują, ale też wszelkie inne gałęzie, które są zaangażowane w produkcję mięsa drobiowego - tłumaczy Michałowska i apeluje - To powinna być troska nas wszystkich, aby zadbać o to, żeby te ogniska się u nas nie pojawiały, bo na tym cierpią wszyscy.

W ramach kampanii Inspekcja Weterynaryjna prowadzi działania informacyjne i organizuje szkolenia dla hodowców. Jedno z takich spotkań odbyło się pod koniec października w powiecie bialskim. Wzięło w nim udział ponad stu hodowców. W najbliższym czasie planowane są kolejne szkolenia w innych powiatach województwa lubelskiego.

Materiały kampanii #NoBirdFlu, w tym infografiki, plakaty i gotowe materiały do mediów społecznościowych, są dostępne w językach państw Unii Europejskiej. Organizatorzy zachęcają do ich udostępniania i stosowania zaleceń w codziennej pracy gospodarstw.

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