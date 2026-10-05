Pilny Alert RCB dla mieszkańców Lubelskiego! Polskie samoloty operują w przestrzeni RP

Źródło PAP
Źródło PAP
D.P
2026-10-05 19:02

W związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w poniedziałek alert skierowany do mieszkańców województwa lubelskiego. Jak przekazano, sytuacja jest stale monitorowana, a w polskiej przestrzeni operuje lotnictwo. Szczegóły poniżej.

Trzy myśliwce na tle zachmurzonego nieba. Na wstawce grafika Alert RCB dla Lubelszczyzny. Szczegóły na Eska Lublin.
Autor: gov.pl/ Pixabay.com
  • Rosyjskie uderzenie z powietrza na Ukrainę spowodowało szybką reakcję polskich służb, co skutkowało wysłaniem pilnego komunikatu do mieszkańców regionu lubelskiego.
  • Bieżące wydarzenia podlegają ciągłej analizie, a z uwagi na zmieniający się stopień niebezpieczeństwa, w polskiej przestrzeni powietrznej operują maszyny wojskowe.
  • Poniżej przedstawiamy dokładniejsze informacje.

Ostrzeżenie RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny

W poniedziałek, 5 października, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało komunikat o następującej treści:

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- UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.

Wiadomość otrzymali mieszkańcy województwa lubelskiego w powiatach: puławskim, opolskim, Lublin, lubelskim, kraśnickim, janowskim, włodawskim, łęczyńskim, świdnickim, Chełm, chełmskim, krasnostawskim, hrubieszowskim, Zamość, zamojskim, tomaszowskim, biłgorajskim, łukowskim, Biała Podlaska, bialskim, ryckim, radzyńskim, parczewskim oraz lubartowskim.

Na czym polega Alert RCB?

Alert RCB to system służący do ostrzegania mieszkańców za pośrednictwem wiadomości SMS o zagrożeniach oraz sytuacjach nadzwyczajnych. Komunikaty powstają m.in. na podstawie informacji przekazywanych przez ministerstwa i służby, takie jak policja, straż pożarna czy straż graniczna, a także przez urzędy i instytucje centralne.

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