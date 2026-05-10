Pijany rowerzysta uciekał przed policją. Finał pościgu w stawie

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-05-10 19:24

Policjanci chcieli zatrzymać mężczyznę, który jechał rowerem w podejrzany sposób. Zamiast się zatrzymać, rowerzysta rzucił się do desperackiej ucieczki. Zakończyła się ona w stawie, skąd prosto do radiowozu wyciągnęli 61-latka mundurowi. Mężczyzna poniesie konsekwencje za jazdę na rowerze w stanie nietrzeźwości i zignorowanie sygnałów do zatrzymania.

ucieczka pijanego rowerzysty

i

Autor: Policja/ Materiały prasowe

Pościg w Biłgoraju. Pijany 61-latek z Księżpola wpadł do stawu

Patrolujący ulice Biłgoraja mundurowi zwrócili uwagę na rowerzystę, którego styl jazdy wzbudził poważne wątpliwości co do jego stanu trzeźwości. Funkcjonariusze podjęli próbę zatrzymania mężczyzny. Ten jednak na widok radiowozu przyspieszył i skręcił w gruntową ścieżkę. Zaledwie kilkadziesiąt metrów dalej radiowóz zrównał się z uciekinierem. W trakcie próby wyminięcia samochodu rowerzysta uszkodził lusterko, a potem całkowicie stracił panowanie nad kierownicą. W efekcie wylądował w przydrożnym stawie. Policjanci wyciągnęli przemoczonego mężczyznę i jego pojazd na brzeg.

Badanie trzeźwości dało jednoznaczny wynik. Zatrzymany mieszkaniec gminy Księżpol wydmuchał niemal półtora promila alkoholu. Sprawa 61-latka wkrótce znajdzie swój finał w sądzie. 

Sonda
Czy zakładasz na głowę kask, gdy jedziesz rowerem?

Jazda na rowerze pod wpływem alkoholu. Jakie kary grożą kierującym?

Zgodnie z polskimi przepisami jazda na rowerze na podwójnym gazie traktowana jest jako wykroczenie. Wymiar kary zależy od ilości alkoholu w organizmie sprawcy. Jeśli wynik mieści się w przedziale od 0,2 do 0,5 promila, sprawca może otrzymać mandat w wysokości do tysiąca złotych. Przekroczenie tej granicy skutkuje grzywną rosnącą do dwóch i pół tysiąca złotych. Skierowanie sprawy do sądu wiąże się z ryzykiem wyższej kary i koniecznością pokrycia kosztów procesu. Pijani rowerzyści nie tracą automatycznie prawa jazdy na auta. Spowodowanie kolizji oznacza jednak kolejne zarzuty.

QUIZ. Kto wynalazł radio, telefon i rower? Nawet dziecko to wie. Masz 50 proc. szans na dobrą odpowiedź
Pytanie 1 z 10
Kto wynalazł radio?
Lubelskie. Wypadek z udziałem rowerzysty
pijany rowerzysta