Pierwsza autostrada w woj. lubelskim otwarta! 27 km trasy dostępne dla kierowców

Nowy odcinek już przejezdny

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami udostępniono kierowcom blisko 27 km trasy między węzłami Łukowisko i Biała Podlaska. To kolejny etap realizacji większej inwestycji, która docelowo połączy Siedlce z Białą Podlaską. Wcześniej, pod koniec grudnia 2025 roku, oddano do ruchu 10-kilometrowy fragment od węzła Siedlce Południe do węzła Siedlce Wschód.

Dostęp do nowego odcinka zapewniają dwa węzły: Łukowisko, gdzie autostrada krzyżuje się z drogą krajową nr 19, oraz Biała Podlaska, na przecięciu z drogą wojewódzką nr 811. Warto jednak pamiętać, że na węźle Łukowisko nie ma obecnie możliwości zjazdu w kierunku Warszawy. Ograniczenie to wynika z trwających prac na sąsiednim fragmencie A2.

65 kilometrów jeszcze w tym roku

Budowa autostrady A2 na tym odcinku zbliża się do finału. Na trasie od węzła Siedlce Wschód do rejonu Malinowca główne roboty zostały już zakończone. Obecnie inwestor oczekuje na decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Ten fragment zostanie udostępniony razem z kolejnym, prowadzącym do węzła Łukowisko.

Na placu budowy trwają jeszcze prace wykończeniowe – montowane są bariery ochronne, ekrany akustyczne, ogrodzenia oraz specjalne siatki dla płazów. Wykonywane jest także oznakowanie drogi.

Plan zakłada, że do końca czerwca 2026 roku kierowcy będą mogli korzystać z pełnego, 65-kilometrowego odcinka autostrady między Siedlcami a Białą Podlaską. To znacząco poprawi komfort podróżowania i skróci czas przejazdu w kierunku Warszawy oraz zachodniej Polski.

Inwestycja z unijnym wsparciem

Realizacja czterech odcinków autostrady A2 między Siedlcami a Białą Podlaską to ogromne przedsięwzięcie infrastrukturalne o wartości blisko 3 miliardów złotych. Ponad 1,3 miliarda złotych pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027 (FEnIKS).

Dzięki tej inwestycji mieszkańcy wschodniej części kraju zyskają nie tylko wygodniejsze połączenie z Warszawą, ale także dostęp do europejskiej sieci dróg szybkiego ruchu. To istotny impuls rozwojowy dla regionu, który przez lata pozostawał na uboczu głównych szlaków komunikacyjnych.

