PGE MKS El-Volt Lublin z kolejną transferową bombą! Do ekipy dołącza… Jhennifer Lopes!

Brazylijka 28 lipca ukończy 26 lat. Mimo młodego wciąż wieku jest już bardzo doświadczona na arenie międzynarodowej. Rozpoczęła karierę zawodową w Ser Unimed Sorocaba, występującym w brazylijskiej pierwszej lidze. W wieku 22 lat została uznana za najlepszą środkową rozgrywającą brazylijskiej Liga Nacional i zdobyła ze swoim zespołem historyczne trzecie miejsce.

Już wtedy miała na swoim koncie dobre występy w młodzieżowych reprezentacjach Brazylii. W końcu trafiła do kadry seniorek. W dorosłej reprezentacji zagrała już 56 razy, zdobywając 31 goli. W 2024 roku zdobyła Puchar Ameryki Południowej i wzięła udział w Igrzyskach Olimpijskich Paryż 2024. Na ostatnich Mistrzostwach Świata w Piłce Ręcznej Kobiet 2025 rozegrała siedem spotkań, w których zdobyła pięć goli ze stuprocentową skutecznością. Szczególnie jednak dobrze prezentowała się w defensywie. Jej zespół zajął na turnieju wysokie szóste miejsce.

Po czterech sezonach gry na najwyższym szczeblu krajowym w Brazylii, w 2022 roku przeniosła się do Europy, dołączając do hiszpańskiego Rocasa Gran Canaria. Tam w ciągu trzech sezonów rozegrała w 65 spotkań, w których zdobyła 143 gole. Na krajowym podwórku dotarła ze swoją drużyną do półfinału i ćwierćfinału fazy play-off. W sezonie 2023/2024 zagrała w barwach hiszpańskiego zespołu w półfinale EHF European Cup.

Obserwuję Jhenifer już od dwóch, trzech lat. Przede wszystkim przekonuje mnie jej gra obronna. Myślę, że na tę formację musimy postawić większy nacisk. Musimy wzmocnić swoją defensywę, by móc myśleć o większych sukcesach. Piłka ręczna zaczyna się od obrony. Jest to zawodniczka, która nominalnie w reprezentacji występuje jako jedna z pierwszych „trójek” w defensywie. Na ostatnich Mistrzostwach Świata zmieniała Brunę De Paulę, a wiadomo, że z tą piłkarką ciężko konkurować większości zawodniczek na świecie. Jhenifer także prezentuje wysoki poziom w obronie. Przyświecało nam to, że musimy pozyskać zawodniczkę, która będzie wsparciem w ataku, ale przede wszystkim mocnym punktem defensywy – tłumaczy Dyrektor Sportowy PGE MKS-u El-Volt Lublin, Monika Marzec.

Wybrałam PGE MKS El-Volt Lublin ponieważ to renomowany klub, który walczy o tytuły i bierze udział w europejskich rozgrywkach pucharowych. Wierzę, że w takim otoczeniu będę mogła się rozwijać jako zawodniczka i człowiek – mówi Jhenifer Lopes. – Wiele razy słyszałam, że w Lublinie jest mocny klub z bardzo profesjonalnym zapleczem i dużymi ambicjami. To było dla mnie kluczowe. Jestem zawodniczką, która stara się uczyć każdego dnia. Z poświęceniem i wysiłkiem chcę wnosić, co mam najlepszego i rozwijać się razem z drużyną – dodaje brazylijska rozgrywająca.

To zawodniczka, która gra w obronie i w ataku. Dzięki temu nie będziemy musieli wykonywać zmian, gdy nie będzie takiej potrzeby. Może zagrać na lewym rozegraniu i na środku, ale przede wszystkim gra na „trójce” w obronie. To była dla nas kluczowa sprawa, bo potrzebujemy „trójek” do obrony. Ona pokazuje, że potrafi grać. Gra pierwsze skrzypce w defensywie reprezentacji Brazylii. Myślę, że pod tym względem będzie wartościową zawodniczką – przyznaje trener zespołu z Lublina, Paweł Tetelewski.

Jhennifer Lopes to prawdziwy filar defensywy – taka opinia przewijała się w większości publikacji dotyczących zmiany klubu Jhennifer Rosa Lopes Dos Santos przed bieżącym sezonem. Od kampanii 2025/2026 Brazylijka jest zawodniczką Saint-Amand Porte du Hainaut HB. We francuskiej Ligue Butagaz Énergie rozegrała 19 spotkań i zdobyła 30 goli.

Kontrakt Brazylijki obowiązuje do końca sezonu 2026/2027 i zawiera opcję przedłużenia o kolejny rok.

24