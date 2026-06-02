Pasażerowie lubelskiej komunikacji miejskiej muszą być czujni. Rozkład jazdy czeka zmiana

Podróż inaczej niż dotychczas będzie trzeba planować już od czwartku(04.06).

W związku z obchodami uroczystości Święta Bożego Ciała i związanym z tym brakiem przejazdu przez ulicę Królewską, Wyszyńskiego, Bernardyńską i Plac Wolności, obowiązują objazdy komunikacji miejskiej. Będą uruchomione dodatkowe przystanki tymczasowe na ulicy Rusałka - mówi Monika Fisz z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie.

W weekend także czekają nas zmiany, te będą związane z Nocą Kultury.

W noc kultury, czyli z 6 na 7 czerwca, przejazd liniami komunikacji nocnej oznaczonych numerami N1, N2 i N3 będzie bezpłatny dla wszystkich zainteresowanych. Ponadto w Noc Kultury linie nocne będą kursowały częściej - podkreśla Monika Fisz.

Szczegóły zmian, rozkłady i trasy objazdów znajdziecie tutaj.

Zobacz także naszą galerię zdjęć: Teraz znalezienie żył u dzieci nie będzie problemem. Szpital dostał specjalne skanery

7