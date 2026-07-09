OSK przeszkolą kierowców z prawem jazdy? Jest szansa na likwidację absurdu

Po latach zapowiedzi i apeli środowiska szkoleniowego rząd proponuje zmianę, na którą czekały ośrodki szkolenia kierowców. Do konsultacji publicznych trafił projekt nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami, który umożliwi OSK prowadzenie jazd doszkalających dla osób posiadających już prawo jazdy. Jeśli przepisy przejdą cały proces legislacyjny, wejdą w życie 1 stycznia 2027 r.

- To likwidacja patologii - mówi Maciej Brewczuk, instruktor nauki jazdy jednej z lubelskich szkół nauki jazdy - Osoba, która ma dobre chęci, nie może przyjść do OSK, aby się doszkolić i poprawić swoje umiejętności, to jest absurd.

Jak wygląda obecnie takie szkolenie?

- Nieoficjalnie, na zasadzie wypożyczenia samochodu, bo tego zabronić nikt nie może. "L"-ki na dachu jednak postawić nie można - dodaje Brewczuk.

Obowiązujące przepisy nie pozwalają dziś ośrodkom szkolenia kierowców prowadzić szkoleń dla osób, które mają już uprawnienia do kierowania pojazdami. Takie zajęcia mogą organizować wyłącznie Ośrodki Doskonalenia Techniki Jazdy. Od lat zmian domagali się właściciele OSK, instruktorzy oraz parlamentarzyści. Już w 2020 r. Ministerstwo Infrastruktury zapowiadało wprowadzenie odpowiednich przepisów, jednak projekt nie doczekał się realizacji.

Teraz propozycja wraca. W projekcie nowelizacji art. 112 ustawy o kierujących pojazdami pojawia się nowy punkt, zgodnie z którym szkolenie praktyczne osób posiadających prawo jazdy będzie mogło odbywać się także w ośrodkach szkolenia kierowców:

„Ośrodku szkolenia kierowców – w zakresie szkolenia mającego na celu doskonalenie umiejętności kierowania pojazdem w zakresie objętym posiadanym uprawnieniem lub przygotowania do kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3.”

W praktyce oznacza to, że kierowcy będą mogli legalnie skorzystać z jazd doszkalających w OSK, np. po kilkuletniej przerwie za kierownicą, przed wyjazdem za granicę, aby oswoić się z jazdą samochodem z automatyczną skrzynią biegów, czy przygotować się do kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji po cofnięciu uprawnień.

Projekt nie zmienia roli Ośrodków Doskonalenia Techniki Jazdy, które nadal będą prowadzić szkolenia z zakresu doskonalenia techniki jazdy, jazdy w warunkach specjalnych czy kursy dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi. Nowelizacja jedynie rozszerza katalog podmiotów uprawnionych do prowadzenia szkoleń praktycznych dla kierowców posiadających już prawo jazdy.

Jeśli projekt zostanie uchwalony i opublikowany, nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2027 r., kończąc wieloletni stan, w którym OSK mogły szkolić wyłącznie kandydatów na kierowców.