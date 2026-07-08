Gdzie wyrzucić stare ubrania? Zapakuj i włóż do skrytki

Gdzie wyrzucić stare ubrania?

Obecnie w całej Polsce obowiązują nowe zasady dotyczące wyrzucania starych ubrań i innych tekstyliów. Od 1 stycznia 2025 roku nie wolno już wrzucać ich do pojemników na odpady zmieszane. To efekt wprowadzenia obowiązkowej selektywnej zbiórki tekstyliów. Co więc zrobić z takimi rzeczami?

Ubrania zniszczone, poplamione lub podarte

należy oddać do PSZOK-u (Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych),

w wielu miastach można także skorzystać z mobilnych punktów zbiórki albo specjalnych worków odbieranych spod domu – zależy to od gminy.

Ubrania w dobrym stanie

oddaj potrzebującym lub organizacjom charytatywnym,

wrzuć do kontenerów na odzież (jeśli są dostępne),

sprzedaj lub oddaj za darmo np. przez Vinted, OLX czy lokalne grupy.

Jakiś czas temu pojawiła się również bardzo wygodna opcja, która umożliwia pozbycie się ubrań i nie tylko poprzez paczkomaty Inpost. Jak to działa? Wyjaśniamy poniżej.

Jak oddać ubrania przez InPost?

InPost jest obecnie jedną z najwygodniejszych metod pozbycia się ubrań, które nadal nadają się do użytku. Program dawniej znany jako EKOzwroty działa obecnie pod nazwą "Puść w Obieg". Jak to działa?

Ubrania powinny być czyste, suche i w dobrym stanie - nie mogą być podarte ani mocno zniszczone.

Pakujesz je do kartonu lub foliopaku.

W aplikacji InPost Mobile lub na stronie internetowej generujesz bezpłatny kod nadania.

Nadajesz paczkę w dowolnym Paczkomacie - usługa jest darmowa.

Przesyłki trafiają do partnera programu, gdzie są sortowane. Odzież nadająca się do dalszego użytkowania otrzymuje drugie życie – trafia do ponownego obiegu lub organizacji społecznych. Rzeczy, których nie da się już wykorzystać, są kierowane do recyklingu lub odpowiedniego zagospodarowania.

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Co ciekawe, w ramach tego programu można zwrócić także inne rzeczy, np. książki, elektronikę, zabawki, sprzęty sportowe, małe AGD czy obuwie. Jak więc widać, stare ubrania czy inne przedmioty nie zawsze muszą kończyć jako niepotrzebne rzeczy zalegające w szafie. Jeśli są w dobrym stanie, możesz łatwo przekazać je dalej. Wystarczy przygotować paczkę, wygenerować kod i włożyć ją do skrytki paczkomatu Inpost.