Lidl ujawnia zarobki kasjerów w 2026 roku. Sieć podniosła podstawowe pensje

Podwyżki dla pracowników sieci Lidl

Władze firmy Lidl Polska przekazały informacje o zaktualizowanych kwotach wynagrodzeń dla załogi marketów oraz obiektów logistycznych. Zmiany obowiązują od pierwszych dni 2026 roku i stanowią część szerszej strategii inwestycyjnej w kapitał ludzki. Przedstawiciele sieci deklarują przeznaczenie przeszło 240 milionów złotych na zwiększenie pensji oraz rekrutację nowych osób w najbliższych miesiącach.

Ile zarabia kasjer i menadżer w Lidlu w 2026 roku

Pracownicy wykonujący swoje obowiązki bezpośrednio w placówkach handlowych inkasują aktualnie od 5600 do 6750 złotych brutto każdego miesiąca. Końcowa kwota przelewu jest ściśle uzależniona od przydzielonej funkcji służbowej oraz szczegółowych zapisów w podpisanym dokumencie angażującym.

Wyraźnie bardziej atrakcyjne warunki finansowe przygotowano dla osób zajmujących stanowiska zarządzające. Podstawowa pensja kierowników poszczególnych marketów startuje od pułapu 8500 złotych brutto i w ich przypadku przewidziano również opcję użytkowania aut przypisanych do celów służbowych.

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Zarobki magazynierów Lidla wyższe niż płaca minimalna

Wzrost uposażeń dotyczy w równej mierze kadry obsługującej magazyny i obiekty logistyczne. Od początku bieżącego roku ich wypłaty kształtują się na poziomie od 6000 do 7700 złotych brutto. Zestawiając te liczby z krajową płacą minimalną ustaloną w 2026 roku na kwotę 4806 złotych brutto widać wyraźnie wyższe propozycje finansowe niemieckiego dyskontera względem gwarantowanego prawem najniższego progu.

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Dodatkowe benefity i pakiety dla pracowników Lidla

Zespół zatrudniony w sieci dyskontów ma zagwarantowane o wiele więcej korzyści niż same przelewy na konto bankowe. Władze spółki przygotowały obszerny katalog dodatków i świadczeń pozapłacowych ułatwiających codzienne życie. Lista udogodnień prezentuje się następująco: