Lidl ujawnia zarobki kasjerów w 2026 roku. Sieć podniosła podstawowe pensje

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Podwyżki dla pracowników sieci Lidl
Władze firmy Lidl Polska przekazały informacje o zaktualizowanych kwotach wynagrodzeń dla załogi marketów oraz obiektów logistycznych. Zmiany obowiązują od pierwszych dni 2026 roku i stanowią część szerszej strategii inwestycyjnej w kapitał ludzki. Przedstawiciele sieci deklarują przeznaczenie przeszło 240 milionów złotych na zwiększenie pensji oraz rekrutację nowych osób w najbliższych miesiącach.
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Pracownicy wykonujący swoje obowiązki bezpośrednio w placówkach handlowych inkasują aktualnie od 5600 do 6750 złotych brutto każdego miesiąca. Końcowa kwota przelewu jest ściśle uzależniona od przydzielonej funkcji służbowej oraz szczegółowych zapisów w podpisanym dokumencie angażującym.
Wyraźnie bardziej atrakcyjne warunki finansowe przygotowano dla osób zajmujących stanowiska zarządzające. Podstawowa pensja kierowników poszczególnych marketów startuje od pułapu 8500 złotych brutto i w ich przypadku przewidziano również opcję użytkowania aut przypisanych do celów służbowych.
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Zarobki magazynierów Lidla wyższe niż płaca minimalna
Wzrost uposażeń dotyczy w równej mierze kadry obsługującej magazyny i obiekty logistyczne. Od początku bieżącego roku ich wypłaty kształtują się na poziomie od 6000 do 7700 złotych brutto. Zestawiając te liczby z krajową płacą minimalną ustaloną w 2026 roku na kwotę 4806 złotych brutto widać wyraźnie wyższe propozycje finansowe niemieckiego dyskontera względem gwarantowanego prawem najniższego progu.
Dodatkowe benefity i pakiety dla pracowników Lidla
Zespół zatrudniony w sieci dyskontów ma zagwarantowane o wiele więcej korzyści niż same przelewy na konto bankowe. Władze spółki przygotowały obszerny katalog dodatków i świadczeń pozapłacowych ułatwiających codzienne życie. Lista udogodnień prezentuje się następująco:
- bezpłatny dostęp do prywatnych przychodni medycznych,
- ubezpieczenia o charakterze grupowym,
- polisy chroniące podczas wyjazdów turystycznych,
- karty umożliwiające korzystanie z obiektów sportowych,
- budżety szkoleniowe wspierające rozwój kariery,
- pakiety podarunkowe z okazji narodzin potomka,
- zestawy szkolne dla dzieci rozpoczynających edukację w pierwszej klasie,
- darmowe konsultacje z wykwalifikowanymi psychologami, prawnikami i ekspertami od spraw finansowych.