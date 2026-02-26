Operacja "Wieniec" w lubelskich lasach. To odpowiedź na rosną popularność zbierania skarbów

Arkadiusz Więsek
2026-02-26 15:07

Rusza ogólnopolska akcja „Wieniec”. Od 28 lutego do 8 marca strażnicy leśni będą kontrolować poszukiwaczy poroża jeleni. Choć tzw. "zrzuty" można zbierać, to nie wolno płoszyć zwierząt, które po zimie mogą być jeszcze osłabione!

Operacja Wieniec w lubelskich lasach. To odpowiedź na rosną popularność zbierania skarbów

i

Autor: Pixabay.com

Poroża są coraz chętniej zbierane.

Przełom lutego i marca jest okresem, w którym samce jeleni naturalnie zrzucają poroże. Zrzuty, czyli odpadłe w ten sposób naturalne tyki poroża są poszukiwane przez osoby odwiedzające lasy. Zauważyliśmy, że w ostatnich latach zainteresowanie zbieraniem tego typu znalezisk znacząco wzrosło i ta akcja jest odpowiedzią na ten wzrost zainteresowania. Strażnicy leśni będą zwracali uwagę na odpowiednie zachowywanie się w lesie osób w kontekście zbierania poroża i czy takie osoby, które wybierają się do lasu w tym celu nie płoszą zwierzyny. W czasie trwania akcji strażnicy leśni będą prowadzili patrole w miejscach szczególnie narażonych. Będą to na przykład ostoje zwierzyny na terenach zagrożonych kłusownictwem oraz w obszarach, które są często po prostu odwiedzane przez turystów - podkreśla Paweł Kurzyna z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.

Leśnicy podkreślają, że znalezione w lesie zrzuty można zabrać, jednak nie może to być kosztem mieszkańców lasu.

