Operacja "Wieniec" w lubelskich lasach. To odpowiedź na rosną popularność zbierania skarbów

Poroża są coraz chętniej zbierane.
Przełom lutego i marca jest okresem, w którym samce jeleni naturalnie zrzucają poroże. Zrzuty, czyli odpadłe w ten sposób naturalne tyki poroża są poszukiwane przez osoby odwiedzające lasy. Zauważyliśmy, że w ostatnich latach zainteresowanie zbieraniem tego typu znalezisk znacząco wzrosło i ta akcja jest odpowiedzią na ten wzrost zainteresowania. Strażnicy leśni będą zwracali uwagę na odpowiednie zachowywanie się w lesie osób w kontekście zbierania poroża i czy takie osoby, które wybierają się do lasu w tym celu nie płoszą zwierzyny. W czasie trwania akcji strażnicy leśni będą prowadzili patrole w miejscach szczególnie narażonych. Będą to na przykład ostoje zwierzyny na terenach zagrożonych kłusownictwem oraz w obszarach, które są często po prostu odwiedzane przez turystów - podkreśla Paweł Kurzyna z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
Leśnicy podkreślają, że znalezione w lesie zrzuty można zabrać, jednak nie może to być kosztem mieszkańców lasu.
