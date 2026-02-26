Operacja "Wieniec" w lubelskich lasach. To odpowiedź na rosną popularność zbierania skarbów

Rusza ogólnopolska akcja „Wieniec”. Od 28 lutego do 8 marca strażnicy leśni będą kontrolować poszukiwaczy poroża jeleni. Choć tzw. "zrzuty" można zbierać, to nie wolno płoszyć zwierząt, które po zimie mogą być jeszcze osłabione!

i Autor: Pixabay.com