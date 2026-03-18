Oni mogą liczyć na wyjątkowe przywileje. Lista korzyści potrafi zaskoczyć

Oddawanie krwi od zawsze stanowi jedną z najmniej skomplikowanych, a jednocześnie najbardziej wartościowych form wspierania potrzebujących. Znaczna część społeczeństwa decyduje się na taki krok sporadycznie, jednak istnieje grupa obywateli systematycznie odwiedzających stacje krwiodawstwa. To właśnie najbardziej oddani i systematyczni dawcy zyskują prawo do wyjątkowego traktowania oraz bogatych pakietów korzyści, o których rzadko wspomina się w debacie publicznej.

Ilu krwiodawców jest obecnie w Polsce?

Jak wskazują oficjalne statystyki Głównego Urzędu Statystycznego, w 2024 roku w naszym kraju zarejestrowano 651,4 tys. osób oddających krew. Taka liczba stanowi niezwykle optymistyczny wskaźnik społecznego zaangażowania. Warto jednak zaznaczyć, że relatywnie mała część społeczeństwa zdaje sobie sprawę z długiej listy benefitów przysługujących tym najbardziej aktywnym społecznikom. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie pełna listę przywilejów.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Przywileje dla honorowych dawców krwi

10

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby oddać krew?

Osoba planująca dołączyć do grona honorowych krwiodawców musi bezwzględnie dopasować się do kryteriów medycznych oraz prawnych. Lista kluczowych wytycznych kwalifikujących do zabiegu obejmuje następujące punkty:

Przedział wiekowy mieszczący się w granicach od 18 do 65 roku życia.

Doskonały stan organizmu, wykluczający obecność jakichkolwiek schorzeń przewlekłych oraz chorób zakaźnych.

Waga pacjenta utrzymująca się na poziomie co najmniej 50 kilogramów.

Brak jakichkolwiek barier medycznych, takich jak przyjmowanie określonych leków czy niedawno przebyte zabiegi operacyjne.

Całkowity brak aktywnych infekcji wirusowych lub bakteryjnych, co oznacza kategoryczny zakaz oddawania krwi w przypadku podwyższonej temperatury i objawów przeziębienia.