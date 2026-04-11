Okradli jubilera na ponad milion złotych. Szybko wpadli

Włamanie w kilka minut

Do zdarzenia doszło pod koniec marca w dzielnicy LSM w Lublinie. Zamaskowany mężczyzna wszedł do środka późnym wieczorem, błyskawicznie pokonał zabezpieczenia i zaczął pakować najcenniejsze przedmioty. Zniknęły złote pierścionki, bransolety, naszyjniki, zegarki i inne kosztowności. Straty oszacowano na ponad 1,2 mln zł.

Na miejscu przez wiele godzin pracowali policjanci z 4. komisariatu oraz funkcjonariusze z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu KMP w Lublinie. Zabezpieczano ślady, prowadzono oględziny i natychmiast rozpoczęto działania operacyjne.

Trop prowadził do… byłej pracownicy

Śledczy szybko ustalili, że włamanie nie było przypadkowe. Zatrzymano 39‑letniego mieszkańca Lublina oraz jego 35‑letnią partnerkę. Kobieta wcześniej pracowała w tym samym salonie jubilerskim.

– Z ustaleń policjantów wynika, że kobieta mogła przekazać partnerowi kluczowe informacje dotyczące zabezpieczeń i funkcjonowania sklepu – mówi podinspektor Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji.

Podczas zatrzymania funkcjonariusze znaleźli przy parze ponad 20 tys. zł w gotówce.

Peruka, plan i najcenniejsze łupy

Według śledczych 39‑latek miał pojawić się pod sklepem tuż po jego zamknięciu. Założył perukę, by utrudnić identyfikację, a następnie dostał się do środka i zabrał wyłącznie najdroższe przedmioty.

– Mężczyzna działał szybko i zdecydowanie. W kilka chwil spakował biżuterię i uciekł – podkreśla podinsp. Gołębiowski.

Zarzuty i decyzja sądu

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Lublin Południe, gdzie usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem mienia znacznej wartości.

Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 39‑latka na trzy miesiące, natomiast jego partnerka trafiła pod policyjny dozór. Obojgu grozi do 10 lat więzienia.

Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa? Pytanie 1 z 12 Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem? od 1 roku do 3 lat od 1 roku do 5 lat od 1 roku do 10 lat Następne pytanie