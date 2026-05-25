2590 zł na wakacje. Ci pracownicy dostaną przelewy do 31 sierpnia

Wsparcie finansowe na wakacje

W okresie letnim wielu pracowników sektora publicznego może liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe związane z urlopem. W przypadku nauczycieli nie jest to jednak świadczenie uzależnione od uznaniowych decyzji czy składania wniosków, lecz stały element systemu socjalnego wynikający z przepisów.

Rekordowe świadczenie dla nauczycieli

Nauczyciele zatrudnieni na podstawie Karty Nauczyciela już niebawem otrzymają na swoje konta bankowe wysokie przelewy. Świadczenia urlopowe pochodzi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) i w 2026 roku będzie wynosić 2943,23 zł brutto w przypadku osób zatrudnionych na pełen etat. Po odliczeniu podatku daje to więc około 2590 zł netto.

Nie trzeba składać żadnego wniosku

Jednym z największych atutów tego świadczenia jest automatyczna wypłata. Nauczyciele nie muszą kompletować dokumentów ani ubiegać się o pieniądze w specjalnym naborze. Środki mają zostać wypłacone najpóźniej do 31 sierpnia 2026 roku. W wielu szkołach przelewy pojawią się jednak wcześniej - jeszcze przed rozpoczęciem wakacji.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Nauczycielka zabiła ucznia, bo zostawił ją kochanek

15

Wysokość przelewu zależy od etatu

Choć maksymalna kwota robi wrażenie, nie każdy nauczyciel dostanie dokładnie tyle samo. Ostateczna wysokość świadczenia zależy przede wszystkim od wymiaru etatu oraz długości zatrudnienia w roku szkolnym. Przykładowo:

osoba pracująca na 2/3 etatu otrzyma odpowiednio niższe świadczenie,

nauczyciel zatrudniony dopiero od grudnia dostanie kwotę proporcjonalną do okresu pracy,

pełna suma trafi do osób zatrudnionych przez cały rok szkolny na pełnym etacie.

Co ważne, nie ma tu znaczenia wysokość pensji, sytuacja rodzinna czy liczba osób w gospodarstwie domowym.