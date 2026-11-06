Wypadek busa z dziećmi. Pojazd wbił się w koparkę

Piątkowy poranek przyniósł niebezpieczne zdarzenie na drodze wojewódzkiej nr 812. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy z Włodawy wynika, że 61-letni kierowca busa marki Mercus podjął manewr wyprzedzania koparki. W tym samym czasie 56-letni operator maszyny budowlanej chciał skręcić w lewo, co doprowadziło do zderzenia obu pojazdów.

Wewnątrz busa znajdowała się 50-letnia opiekunka oraz pięcioro dzieci mających od 3 do 6 lat. W wyniku zderzenia dorosła pasażerka złamała rękę i musiała zostać przetransportowana do szpitala. Lekarze oceniają jednak, że jej życiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo.

Podróżujące pojazdem maluchy miały dużo szczęścia i żadne z dzieci nie ucierpiało w tym groźnym zdarzeniu. Niedługo po wypadku wszyscy najmłodsi pasażerowie zostali odebrani bezpośrednio z miejsca kolizji przez swoich rodziców.

Jak poinformowała podkom. Kinga Zamojska-Prystupa, obaj kierowcy biorący udział w zdarzeniu byli trzeźwi. Teraz mundurowi prowadzą dalsze czynności, które pozwolą na dokładne odtworzenie przebiegu i przyczyn tego wypadku.

Przy okazji tego zdarzenia policja po raz kolejny zwraca się do zmotoryzowanych o rozwagę przy wyprzedzaniu. Zanim kierowca rozpocznie taki manewr, musi bezwzględnie upewnić się co do bezpieczeństwa na drodze, aby nie sprowadzić zagrożenia na pozostałych uczestników ruchu.

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