Ogień pochłonął stodołę, garaż i auta. 48-latek trafił do aresztu

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-07-03 9:30

48-letni mężczyzna z powiatu bialskiego trafił za kratki. Śledczy podejrzewają go o celowe podpalenie budynków gospodarczych. W wyniku pożaru straty materialne sięgnęły blisko 850 tysięcy złotych.

Wrak spalonego auta w zniszczonym garażu. O pożarze w powiecie bialskim przeczytasz na Eska Lublin.
Autor: KMP Biała Podlaska/ Materiały prasowe

Z dymem poszły stodoła, garaż, pojazdy osobowe oraz sprzęt rolniczy. Mundurowi ujęli 48-latka, któremu zarzuca się umyślne zaprószenie ognia. Zniszczenia po żywiole wyliczono wstępnie na niemal 850 tysięcy złotych. Zatrzymany trafił już do celi, a ponadto odpowie za grożenie własnej małżonce. Za te czyny grozi mu nawet dekada za kratkami.

Ogień pojawił się w nocy z niedzieli na poniedziałek. Chwilę przed godziną 23 do oficera dyżurnego bialskiej policji dotarła informacja o płonącej posesji w rejonie powiatu bialskiego.

Płomienie szybko strawiły obiekty gospodarcze, w tym spory garaż i stodołę. Zniszczeniu uległy też zaparkowane wewnątrz auta, ciągnik oraz narzędzia rolnicze. Właściciele wycenili poniesione straty na około 850 tys. zł.

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Od razu pojawiły się przypuszczenia, że ogień nie wybuchł samoczynnie. Sprawę przejęli mundurowi z komisariatu w Wisznicach, którzy błyskawicznie namierzyli człowieka mogącego stać za tym zdarzeniem.

W ręce stróżów prawa wpadł 48-letni mieszkaniec regionu. Według organów ścigania mężczyzna dopuścił się celowego podłożenia ognia pod budynki należące do kogoś z jego krewnych. 

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48-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Parczewie, gdzie usłyszał zarzuty. Oprócz spowodowania pożaru odpowie również za kierowanie gróźb karalnych wobec swojej żony. Na wniosek policji i prokuratury Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim zdecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny tymczasowego aresztowania.

Za zarzucane mu przestępstwa grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

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