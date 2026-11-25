Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Lublinie

Według najnowszych pomiarów jakość powietrza w naszym mieście utrzymuje się na bardzo korzystnym poziomie, a ogólny stan powietrza oceniono jako dobry na stacji przy ul. Obywatelskiej oraz bardzo dobry na stacji przy ul. Okopowej. Pomimo chłodnej aury i ujemnej temperatury odczuwalnej dym z domowych pieców oraz spaliny z rur wydechowych nie gromadzą się przy ziemi, lecz sprawnie rozpraszają w atmosferze. Oznacza to, że nie musimy się dziś obawiać toksycznej mgły, a powietrze w całym mieście jest świeże i bezpieczne.

To idealny moment na przewietrzenie mieszkań i domów przed nadchodzącym nocnym przymrozkiem. Wszyscy mieszkańcy – w tym dzieci, seniorzy oraz osoby aktywne fizycznie – mogą bez przeszkód planować spacery, bieganie czy inne aktywności na zewnątrz. Korzystne warunki sprzyjają głębokiemu oddechowi, dlatego warto wykorzystać ten dzień na ruch na świeżym powietrzu.

Jak odczytywać dzisiejsze (25.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby łatwiej zrozumieć podane liczby, warto pamiętać o oficjalnych normach GIOŚ (Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska). Dla większych cząstek PM10 dobowy poziom dopuszczalny wynosi 50 µg/m³, natomiast dla drobniejszych pyłów PM2.5 roczna norma wynosi 20 µg/m³ (przy czym Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, by średnia dobowa dla PM2.5 nie przekraczała 15 µg/m³).

Oto szczegółowe pomiary z lubelskich stacji pomiarowych z godziny 08:00:

Stacja Lublin, ul. Obywatelska: o godzinie 08:00 odczyt pyłu PM10 wyniósł 9.3 µg/m³ (co stanowi zaledwie około 19% dobowej normy bezpieczeństwa GIOŚ, przy indeksie określonym jako bardzo dobry). Stężenie PM2.5 wyniosło 8 µg/m³ (również z indeksem bardzo dobrym), co plasuje się znacznie poniżej normy.

o godzinie 08:00 odczyt pyłu PM10 wyniósł 9.3 µg/m³ (co stanowi zaledwie około 19% dobowej normy bezpieczeństwa GIOŚ, przy indeksie określonym jako bardzo dobry). Stężenie PM2.5 wyniosło 8 µg/m³ (również z indeksem bardzo dobrym), co plasuje się znacznie poniżej normy. Stacja Lublin, ul. Okopowa: o godzinie 08:00 zanotowano stężenie PM10 na poziomie 8.4 µg/m³ (około 17% normy dobowej) oraz PM2.5 na poziomie 6.8 µg/m³. Pomiary potwierdzają znakomitą jakość powietrza również w śródmieściu.

Dzisiejsze wartości na obu stacjach nie przekraczają norm i znajdują się daleko od jakichkolwiek poziomów ostrzegawczych, gwarantując komfort oddechowy wszystkim mieszkańcom.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niebezpieczna, toksyczna mieszanka dymu z domowych pieców, spalin samochodowych oraz niewidocznych dla oka cząsteczek brudnych pyłów. Powstaje najczęściej w chłodne dni, gdy bezwietrzna pogoda powoduje, że ciepłe powietrze działa jak niewidzialna pokrywka, zatrzymując zanieczyszczenia tuż przy ziemi i blokując ich ucieczkę w górę. Dzisiaj na szczęście ten problem w naszym mieście nie występuje, jednak sytuacja w sezonie grzewczym potrafi szybko ulegać zmianom. Złota zasada mieszkańca brzmi: zawsze sprawdzaj aktualny indeks jakości powietrza przed wyjściem na trening lub spacer, szczególnie jeśli jesteś w grupie wrażliwej, takiej jak dzieci, seniorzy czy osoby z chorobami płuc i serca.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie