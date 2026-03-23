Odbierasz telefon od „lekarza”? Uważaj, to może być pułapka na oszczędności życia

Oszustwo "na lekarza". Przestępcy bezwzględnie manipulują emocjami seniorów

Mundurowi biją na alarm w związku z niezwykle groźnym procederem, w którym złodzieje z premedytacją żerują na naiwności i dobrym sercu osób w podeszłym wieku.

Przestępczy mechanizm opiera się na kontakcie telefonicznym ze strony rzekomego medyka, ordynatora placówki medycznej bądź samego krewnego. Rozmówca dramatycznym tonem oświadcza, że członek rodziny walczy o życie i wymaga błyskawicznego opłacenia bardzo drogiej procedury medycznej. Następnie oszust próbuje dowiedzieć się, jakim majątkiem dysponuje senior, stanowczo domagając się szybkiego wydania posiadanej w domu gotówki oraz biżuterii.

Stróże prawa zwracają uwagę, że cały ten kryminalny teatr odgrywany jest pod ogromną presją czasu, co w zamyśle sprawców ma skutecznie zablokować ofierze możliwość chłodnej oceny sytuacji i potwierdzenia usłyszanych rewelacji.

Dramat na Lubelszczyźnie. Seniorki wpadły w pułapkę i oddały 300 tysięcy złotych

Tylko podczas minionego weekendu na terenie województwa lubelskiego odnotowano dwa niezwykle kosztowne w skutkach ataki. Jak przekazali śledczy, w obu przypadkach do starszych kobiet zadzwonił człowiek podszywający się pod pracownika służby zdrowia.

Starsze panie dały się całkowicie zmanipulować zmyśloną opowieścią o krytycznym stanie zdrowia ich najbliższych. Będąc w absolutnym szoku i wierząc, że wykupują życie swoich krewnych, błyskawicznie zgromadziły posiadane w domach zasoby finansowe. Pieniądze trafiły prosto do rąk kurierów, którzy zapukali do ich drzwi. Wskutek tej bezwzględnej intrygi pokrzywdzone pożegnały się z kwotą blisko 300 tysięcy złotych.

Policja radzi, jak obronić się przed fałszywym lekarzem

Komenda apeluje o zachowanie maksymalnej czujności podczas jakichkolwiek konwersacji z nieznajomymi osobami. Funkcjonariusze radzą, aby przed wręczeniem obcym jakiejkolwiek gotówki, natychmiast rozłączyć się i samodzielnie zatelefonować do członka rodziny w celu weryfikacji rzekomego wypadku.

Podkomisarz Kamil Karbowniczek zaznacza, że tylko zachowanie zimnej krwi oraz zdrowego rozsądku uchroni dorobek naszego życia przed kradzieżą. Przedstawiciel policji przypomina również, że każdy najmniejszy sygnał świadczący o możliwej próbie wyłudzenia powinien od razu kończyć się zgłoszeniem na numer alarmowy.

10