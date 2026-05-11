Majowe burze zmierzają nad woj. lubelskie. IMGW wydało ostrzeżenia

IMGW ostrzega przed burzami w woj. lubelskim

Ostrzeżenia I stopnia wydane przez IMGW dotyczą kilku powiatów województwa lubelskiego.

Alerty obejmują powiaty:

biłgorajski,

janowski,

kraśnicki,

lubelski,

opolski,

puławski

i rycki,

a także miasto Lublin.

Według prognoz burzom będą towarzyszyć silne opady deszczu sięgające około 20 mm oraz porywy wiatru dochodzące do 75 km/h. Lokalnie możliwe są również opady drobnego gradu.

Instytut podkreśla, że ostrzeżenia I stopnia oznaczają ryzyko wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.

Burze mogą pojawić się po południu i wieczorem

Jak informują synoptycy, zjawiska burzowe zaczną rozwijać się od godzin okołopołudniowych. Najwięcej komórek burzowych prognozowanych jest jednak w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Polska znajdzie się pod wpływem niżu atmosferycznego przemieszczającego się nad północno-zachodnią częścią kraju. Towarzyszyć mu będzie pofalowany front chłodny oraz linie zbieżności, które sprzyjają tworzeniu się burz. Przed frontem utrzyma się ciepła i chwiejna masa powietrza.

Meteorolodzy wskazują, że burze mogą występować na znacznym obszarze kraju, jednak najczęściej będą miały formę pojedynczych komórek lub słabo zorganizowanych klastrów wielokomórkowych.

Możliwe intensywne opady i silny wiatr

Prognozy wskazują, że podczas burz suma opadów może wynieść od 10 do 20 mm, a lokalnie nawet do 25–30 mm. Największym zagrożeniem mogą okazać się jednak silne podmuchy wiatru osiągające od 60 do 80 km/h.

Synoptycy nie wykluczają także wystąpienia drobnego gradu o średnicy do około 2 cm. Kierowcy i mieszkańcy regionu powinni zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Ostrzeżenia przed burzami wydano również dla wielu innych województw, m.in. mazowieckiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego. W przypadku województwa lubelskiego sytuacja pogodowa ma być dynamiczna, dlatego warto na bieżąco śledzić komunikaty IMGW i służb meteorologicznych.

