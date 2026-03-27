Od Tomaszowa do Lublina. Tour de Pologne Women 2026 przejedzie przez region

Historyczna szansa dla regionu

Organizacja wyścigu to efekt wstępnych deklaracji współpracy z Urzędem Marszałkowskim oraz zespołem Czesława Langa. Jeśli plany zostaną zrealizowane, Lubelszczyzna znajdzie się w centrum światowego kolarstwa kobiecego.

Tour de Pologne Women z roku na rok zyskuje na znaczeniu i staje się ważnym punktem w kalendarzu. W zawodach biorą udział zawodniczki z czołowych ekip kolarskich, co gwarantuje wysoki poziom sportowy i duże zainteresowanie kibiców.

Finał 81. Tour de Pologne w Krakowie

Trasy przez najpiękniejsze zakątki Lubelszczyzny

Wstępnie zaplanowano trzy etapy wyścigu:

24 lipca kolarki mają wystartować w Tomaszowie Lubelskim i zakończyć rywalizację w Zamościu.

a finałowy etap 26 lipca rozpocznie się w Janowcu i zakończy w Lublinie.

Wyścig ma być nie tylko sportowym widowiskiem, ale też okazją do promocji regionu. Trasy prowadzić będą przez Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, Polesie oraz nadbużańskie tereny, ukazując ich walory przyrodnicze i turystyczne.

Sport, promocja i emocje

Podobnie jak męska edycja, Tour de Pologne Women rozgrywany jest na wymagających trasach. Etapy łączą szybkie odcinki sprinterskie z trudniejszymi fragmentami, co sprawia, że rywalizacja jest dynamiczna i nieprzewidywalna.

Dzięki transmisjom telewizyjnym i relacjom medialnym wydarzenie dociera do szerokiej publiczności, budując pozytywny wizerunek Polski oraz regionu. To także szansa, by pokazać, że Lubelszczyzna jest miejscem atrakcyjnym, pięknym i bezpiecznym.

Zobacz także: Rewitalizacja Parku Bronowickiego w Lublinie

4