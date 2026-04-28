Od 1 lipca najniższa pensja w górę. Gwarantowane ponad 8,4 tys. zł dla tej grupy

Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-04-28 10:16

Szykują się spore podwyżki w połowie 2026 roku. Nowe stawki minimalne wzrosną nawet o ponad tysiąc złotych, a jedna z najniższych gwarantowanych wypłat przekroczy 8,4 tys. zł brutto. To efekt corocznej waloryzacji zależnej od kondycji gospodarki. Kto skorzysta na tej zmianie?

i

Pracownicy ochrony zdrowia dostaną wyższe pensje

Od 1 lipca 2026 roku kadra medyczna może spodziewać się kolejnego wzrostu wynagrodzeń. Wynika to z zapisanej w prawie, corocznej waloryzacji, która dotyczy setek tysięcy pracowników ochrony zdrowia. Podobnie jak w poprzednich latach, nowe stawki są ściśle uzależnione od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Podstawa wyliczeń: ponad 8900 zł brutto

Aby obliczyć minimalne zarobki w ochronie zdrowia, bierze się pod uwagę średnią pensję z minionego roku. W 2025 roku wynosiła ona równo 8903,56 zł brutto. To właśnie na podstawie tej kwoty wyznaczono nowe stawki, które wejdą w życie w lipcu 2026 roku. W rezultacie podwyżki odczują wszystkie grupy zawodowe – począwszy od lekarzy ze specjalizacją, a na personelu pomocniczym skończywszy.

Wyraźne podwyżki dla lekarzy i specjalistów

Tradycyjnie najwyższe gwarantowane pensje otrzymają lekarze specjaliści. Od lipca ich zarobki nie będą mogły spaść poniżej 12 910,16 zł brutto, co daje podwyżkę rzędu ponad 1000 zł w zestawieniu z dotychczasowymi stawkami. Wyższe kwoty na kontach zobaczą również:

  • farmaceuci, diagności laboratoryjni, fizjoterapeuci oraz pielęgniarki z dyplomem magistra i specjalizacją – zagwarantowane minimum 11 485,59 zł brutto,
  • lekarze bez specjalizacji – nie mniej niż 10 595,24 zł brutto.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Te zawody w trakcie wojny będą na wagę złota

Te zawody w trakcie wojny będą na wagę złota
Galeria zdjęć 6

Ponad 8400 zł dla lekarzy stażystów

Ważna korekta czeka również najmniej doświadczonych pracowników medycznych. Od 1 lipca lekarze stażyści zarobią co najmniej 8458,38 zł brutto. Właśnie ta suma budzi największe zainteresowanie, ponieważ jest to jedna z najniższych ustawowych stawek w branży, a zarazem doskonale obrazuje skalę tegorocznych wzrostów płac.

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2026 roku najniższa krajowa wzrosła z 4666 zł do 4806 zł brutto. W bieżącym roku rząd nie planuje już kolejnych zmian tej kwoty. Tymczasem najnowsze prognozy, bazujące na analizach Ministerstwa Finansów, wskazują, że w 2027 roku minimalne wynagrodzenie może osiągnąć poziom 5103 zł brutto.

