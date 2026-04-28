Gigantyczna wygrana w Lotto Plus. Szczęśliwiec z małej wsi w woj. lubelskim zostanie milionerem

Szczęśliwy zakład w miejscowości Annobór

Zwycięski kupon nabyto w kolekturze LOTTO zlokalizowanej pod adresem Annobór 2B lok. 1. Osoba grająca zdała się całkowicie na ślepy traf, wybierając popularną opcję systemu losującego maszyny. Okazało się to doskonałą decyzją, która przyniosła właścicielowi zakładu ogromną fortunę.

Podczas sobotniego losowania gry Lotto Plus maszyna wskazała następujące liczby, które okazały się szczęśliwe: 3, 12, 13, 40, 45 oraz 47. Właśnie ta konkretna kombinacja cyfr pozwoliła graczowi zainkasować główną nagrodę, co z pewnością diametralnie wpłynie na jego dotychczasowe funkcjonowanie.

Historyczny triumf na terenie Annoboru

Przedstawiciele Totalizatora Sportowego zaznaczają, że nigdy wcześniej w tej okolicy nie padła tak astronomiczna kwota. Dla mieszkańców tej niewielkiej wsi jest to sytuacja niezwykła, o której z pewnością będzie się tam mówiło przez długi czas.

Warto przypomnieć, że nagroda główna w Lotto Plus zawsze wynosi dokładnie milion złotych, dzięki czemu triumfator otrzymuje gwarantowaną sumę niezależnie od tego, ile innych osób wytypowało poprawne liczby podczas danego losowania.

Sukcesy graczy Lotto w innych częściach Polski

Choć w sobotni wieczór to właśnie województwo lubelskie znalazło się w centrum uwagi, końcówka tygodnia obfitowała w sukcesy także w innych regionach. Podczas piątkowych zakładów Eurojackpot ktoś zdobył nagrodę trzeciego stopnia opiewającą na ponad 1,1 miliona złotych. Ten konkretny los został z kolei nabyty w Stargardzie na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Pasmo ostatnich sukcesów udowadnia, że duże pieniądze trafiają do osób z najróżniejszych zakątków naszego kraju. Dla jednych uczestników to jedynie uśmiech losu, podczas gdy dla innych stanowi to iskrę nadziei na całkowitą metamorfozę ich codzienności.

"MAM 800ZŁ EMERYTURY"

Zobacz także: Noc Kultury 2026 w Lublinie

