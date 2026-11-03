Ochrona danych i cyberbezpieczeństwo pod lupą. UODO odwiedziło Lublin

Wydarzenie rozpoczęło się w Szkole Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich, która zwyciężyła w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Twoje dane – Twoja sprawa”. Tam uczniowie wzięli udział w debacie oxfordzkiej pod hasłem „Telefon komórkowy a nasza prywatność”.

Podczas briefingu prasowego w Urzędzie Miasta prezes UODO Mirosław Wróblewski podkreślił, że kwestie ochrony prywatności i bezpieczeństwa informacji są kluczowe dla wszystkich regionów Polski.

- Kwestia bezpieczeństwa danych osobowych, ochrony naszej prywatności jest czymś, co jest istotne dla obywateli wszystkich miast i regionów Polski. Chcemy się spotykać osobiście z obywatelami. Chcemy się spotykać także z przedsiębiorcami, administratorami danych osobowych, inspektorami ochrony danych. Dla nas takie spotkania są bardzo istotne. Bezpieczeństwo naszych danych to także bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo całego społeczeństwa i dlatego chcemy pomagać - mówił Wróblewski.

Zastępca prezydenta ds. oświaty i wychowania Mariusz Banach, zwrócił uwagę na edukacyjny wymiar inicjatywy oraz potrzebę rozwijania tzw. higieny cyfrowej.

- Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie tylko młodych ludzi, ale również dorosłych trzeba uczyć tego, w jaki sposób swoje dane chronić w takim wymiarze codziennym, niekoniecznie strasząc przepisami prawa, ale bardziej ucząc dzisiaj wartości tych danych osobowych. Rozmawialiśmy z młodzieżą o tym, że kiedyś kto miał pieniądze, ten miał władzę. Dzisiaj myślimy, że ten, kto ma dane, ten ma władzę i dlatego o bezpieczeństwo tych danych tak bardzo się troszczymy - mówił wiceprezydent Banach.

Dziś w ramach akcji prowadzono m.in dyżury konsultacyjne dla mieszkańców w lubelskim Ratuszu oraz szkolenia poświęcone bezpieczeństwu w sieci i ochronie prywatności, skierowane do dyrektorów placówek oświatowych oraz inspektorów ochrony danych.

Władze miasta zapowiedziały dalszą współpracę z Urzędem Ochrony Danych Osobowych kontynuując działania prewencyjne i edukacyjne, aby skutecznie podnosić świadomość cyfrową zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych.

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