Tańsze energia cieplna dla mieszkańców? Miasto Lublin i spółka PGE podpisały strategiczne porozumienie.

Mikołaj Borowiec
Mikołaj Borowiec
2026-11-03 16:21

Władze Lublina oraz spółka PGE Energia Ciepła podpisały dziś (03.11) list intencyjny dotyczący współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego miasta. Dokument wyznacza kierunki rozwoju lokalnego systemu ciepłowniczego i zakłada transformację sektora w perspektywie do 2040 roku z uwzględnieniem celów na rok 2050.

Prezydent Krzysztof Żuk i wiceprezes Damian Bronner podczas podpisywania listu intencyjnego. O szczegółach w VOX FM.
Autor: Miasto Lublin/ Materiały prasowe

Porozumienie sygnowali Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk oraz Wiceprezes Zarządu PGE Energia Ciepła Damian Bronner. Nowa inicjatywa ma zagwarantować mieszkańcom stabilne i niezawodne dostawy ciepła, opierając się na źródłach nisko- i bezemisyjnych.

- Bezpieczeństwo energetyczne miasta to jeden z kluczowych elementów jego stabilnego rozwoju oraz jakości życia mieszkańców. Dlatego tak ważna jest ścisła współpraca z partnerami dysponującymi odpowiednim potencjałem inwestycyjnym i doświadczeniem w sektorze energetycznym. Podpisany list intencyjny otwiera przestrzeń do wspólnego, długofalowego planowania rozwoju systemu ciepłowniczego, tak aby przyszłe inwestycje odpowiadały na rzeczywiste potrzeby Lublina i jego mieszkańców. Chcemy działać w sposób przemyślany i skoordynowany, wykorzystując możliwości obu stron, by zapewnić miastu stabilne i niezawodne dostawy ciepła oraz energii elektrycznej, a jednocześnie tworzyć warunki do dalszej transformacji energetycznej - mówi Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk.

Obecnie kluczową rolę w ogrzewaniu miasta odgrywa elektrociepłownia na Wrotkowie, która zabezpiecza ponad 60% zapotrzebowania miejskiej sieci ciepłowniczej. Zakład opiera produkcję na nowoczesnym bloku gazowo-parowym oraz rozbudowanym zapleczu kotłów rezerwowo-szczytowych.

W ramach nowej współpracy powołany zostanie specjalny zespół złożony z przedstawicieli Ratusza i spółki energetycznej. Do jego zadań należeć będą analizy strategiczne, koordynacja planowanych robót oraz optymalizacja nakładów inwestycyjnych, co ma zapobiec kolizjom przy rozwoju miejskiej infrastruktury.

- Myślę, że ta współpraca, która jest partnerska, ale również bardzo mocno rzeczowa, skierowana na technologie, bezpieczeństwo energetyczne Polski i stabilne dostawy ciepła dla odbiorców końcowych, będzie tylko i wyłącznie wartością dodaną dla wszystkich mieszkańców Lublina - zapewniał Damian Bronner, Wiceprezes Zarządu PGE Energia Ciepła.

W najbliższych miesiącach porozumienie zostanie uzupełnione o konkretne programy inwestycyjne. Strony zapowiadają m.in. dalszą modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczej oraz realizację przedsięwzięć zwiększających efektywność systemu, co w perspektywie najbliższych lat ma przynieść wymierne korzyści dla gospodarstw domowych w Lublinie.

Jednym z takich projektów będzie budowa nowoczesnego, naziemnego magazynu ciepła na terenie elektrociepłowni na Wrotkowie w miejscu nieczynnego już placu węglowego. Obiekt ma funkcjonować jako bufor ciepła, który przez wiele tygodni, a nawet miesięcy pozwoli gromadzić nadmiar energii cieplnej, by dostarczać ją w momentach największych potrzeb.

- Dzięki budowie tego magazynu, bo już za 3 lata planujemy ten magazyn oddać do eksploatacji, zwiększa się bezpieczeństwo. Ten magazyn może pełnić funkcję magazynu sezonowego. Przez kilka miesięcy możemy gromadzić tam energię cieplną, a korzystając z rynku energii elektrycznej i z niższych cen w niektórych okresach ze względu na pracę źródeł OZE, możemy optymalizować finalnie cenę ciepła i tworzyć nową taryfę dla mieszkańców. Dzięki temu, mając różne źródła, zmierzać ku temu, żeby obniżać tę cenę ciepła - tłumaczy Paweł Majewski, dyrektor lubelskiego oddziału PGE Energia Ciepła.

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