Alert RCB na Lubelszczyźnie. Polska obrona powietrzna w podwyższonej gotowości

Alert RCB na Lubelszczyźnie objął jedenaście powiatów i miast

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nadało komunikat ostrzegawczy we wtorek, 3 listopada, w okolicach godziny 19.30. Było to już kolejne tego dnia powiadomienie wywołane wzmożonymi atakami Rosji na terytorium Ukrainy. Na telefony mieszkańców przesłano następującą treść wiadomości.

„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów”.

Wiadomości trafiły do osób, które przebywały w południowo-wschodnich oraz wschodnich rejonach Lubelszczyzny. System ostrzegania uruchomiono dla użytkowników telefonów w jedenastu lokalizacjach, obejmujących miasto Chełm, miasto Zamość, a także powiaty włodawski, łęczyński, świdnicki, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, zamojski, tomaszowski oraz biłgorajski.

Wiadomości SMS docierają bezpośrednio na urządzenia logujące się do sieci na wyznaczonym terenie. Odbiór ostrzeżenia nie wymaga wcześniejszego zapisywania się do żadnego systemu ani posiadania meldunku w konkretnym powiecie.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️ „UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów.” Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie części województwa lubelskiego - powiaty: włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski.— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) November 3, 2026

Atak Rosji na Ukrainę. Polskie wojsko uruchomiło obronę powietrzną

Z informacji przekazanych przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wynika, że rosyjskie wojsko zaatakowało cele w zachodniej Ukrainie z wykorzystaniem środków napadu powietrznego.

Reagując na te doniesienia, Dowództwo Komponentu Powietrznego wspólnie z Centrum Operacji Powietrznych aktywowały wymagane elementy polskiej obrony powietrznej.

W oficjalnym wpisie na platformie X dowództwo wyjaśniło cel tych operacji. „Działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie i ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów”.

Jednostki podlegające polskiej armii utrzymują pełną gotowość do podjęcia ewentualnej reakcji, prowadząc jednocześnie stały nadzór nad sytuacją za wschodnią granicą.

❗️ Uwaga. W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, uruchomiono poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, niezbędne siły i środki systemu obrony powietrznej. Działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie i ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do reakcji. #PołączeniDlaBezpieczeństwa 🤝 #JointForSecurity— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) November 3, 2026

Kolejny Alert RCB dla województwa lubelskiego i podkarpackiego

Wysłane we wtorkowy wieczór powiadomienie było kolejnym tego typu komunikatem w ciągu jednej doby. Wcześniejsze ostrzeżenia, również związane z rosyjskimi nalotami, trafiły do odbiorców w województwach podkarpackim oraz lubelskim.

Poprzednią wiadomość dla części regionu lubelskiego nadano w okolicach godziny 14.48. Alarm ten odwołano o godzinie 16.07, informując wówczas o końcu nalotów na Ukrainę i braku niebezpieczeństwa po polskiej stronie granicy.

Wznowienie rosyjskich ataków zmusiło jednak Rządowe Centrum Bezpieczeństwa do ponownego włączenia systemu około godziny 19.30. Z dostępnych danych wynika, że dla mieszkańców Lubelszczyzny był to już czwarty wtorkowy alert, przy czym jedno z wcześniejszych powiadomień objęło swoim zasięgiem także Podkarpacie.

Jak działa system ostrzegania Alert RCB?

System Alert RCB służy do informowania obywateli o zagrożeniach poprzez krótkie wiadomości tekstowe. Podstawą do ich wysyłki są dane spływające z urzędów, ministerstw i instytucji państwowych, w tym od wojska, policji, straży pożarnej czy Straży Granicznej.

Przesyłka wiadomości odbywa się w sposób automatyczny i obejmuje wszystkie telefony podłączone do stacji bazowych w strefie zagrożenia. Do otrzymania takiego ostrzeżenia nie jest potrzebna żadna dodatkowa aplikacja ani rejestracja.

Treść nadawanych ostrzeżeń trafia również na oficjalną witrynę internetową Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wtorkowy komunikat o zagrożeniu z powietrza i zwiększeniu gotowości obronnej państwa został tam oficjalnie potwierdzony przez RCB.

Obecnie wszystkie ruchy służb oraz wojska mają wymiar czysto zapobiegawczy. Osoby przebywające we wskazanych regionach powinny śledzić kolejne informacje i czekać na ewentualną wiadomość odwołującą stan zagrożenia.