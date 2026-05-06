O Lublinie słów kilka. IMM stworzył ranking medialnych magistratów

Instytut objął badaniem pierwsze trzy miesiące 2026 roku. Jak wynika z raportu, Miasto skutecznie przyciąga uwagę mediów nie tylko dużymi inwestycjami, ale także innowacjami, czy staraniami w obszarze kultury.

Na liście tematów, które najmocniej wybrzmiały w ciągu tych trzech miesięcy, znalazł się – jak zostało to nazwane w wielu miejscach – koniec legendy wioski Galów, czyli o słynnej działce przy ulicy Jantarowej na Węglinie. Bardzo medialnym tematem był także wątek związany z turystyką i tym, że Lublin staje się drugim Krakowem. To na pewno wzbudziło spore zainteresowanie, szczególnie że turyści zostawili prawdopodobnie nawet ponad miliard złotych przychodu w kasie miasta. Z innych ciekawych wątków była kwestia cyberwojny o kranówkę, czyli działań o charakterze edukacyjnym, związanych z tym, że miasto jest na tyle ważnym organizmem, iż musi być przygotowane na różnego rodzaju cyberataki i zagrożenia - wymienia Sebastian Bykowski wiceprezes Instytutu Monitorowania Mediów S.A.

Twórcy podkreślają, że najważniejsze nie jest o czym, a jak.

Zarówno w komunikacji miast, jak i innych marek, ważniejsze jest to, w jaki sposób przedstawiamy dane tematy, jakie historie wokół nich opowiadamy, jak o nich mówimy i w jaki kontekst je ubieramy, niż to, czy same w sobie są one ciekawe czy nie. Znamy wiele przykładów, w których pisze się o takich sprawach jak remonty kanalizacji czy wymiana urządzeń infrastruktury miejskiej, a tematy te potrafią angażować ogromne rzesze ludzi i sprawiać, że interesują się nimi media. Znamy jednak również sytuacje odwrotne, kiedy następuje otwarcie ważnego obiektu, od dawna potrzebnego miastu, ale informacja zostaje podana w tak suchy sposób, że na konferencję prasową poświęconą temu wydarzeniu nie przychodzi nawet wielu dziennikarzy. Ważniejsze jest więc to, w jaki sposób się o tym mówi oraz jakie osoby i instytucje zaprasza się, by uwiarygodnić i uatrakcyjnić dane wydarzenie, niż to, czym ono faktycznie jest - podkreśla wiceprezes Bykowski.

