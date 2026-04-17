Nowy trik przestępców. KAS ostrzega przed kodami QR

Fałszywe ulotki za wycieraczką

Do mieszkańców trafiają niepokojące sygnały o nowych metodach działania oszustów. Przestępcy podszywają się pod Krajową Administrację Skarbową i pozostawiają na samochodach ulotki przypominające wezwania do zapłaty mandatów karnych. Materiały opatrzone są logo KAS, co ma uwiarygodnić przekaz i skłonić kierowców do szybkiej reakcji.

Jak podkreśla administracja skarbowa, takie działania nie mają nic wspólnego z oficjalnymi procedurami. Wydruki zawierające bezprawnie użyte logo instytucji pochodzą wyłącznie od oszustów. KAS nie stosuje tej formy informowania o karach ani należnościach związanych z wykroczeniami drogowymi.

OSZUSTWO WYBORCZE? ŚMIECHU WARTE

Kod QR może być niebezpieczny

Na fałszywych ulotkach znajduje się kod QR, który ma prowadzić do szczegółów rzekomego mandatu lub umożliwiać dokonanie płatności. W rzeczywistości może on zawierać szkodliwy adres internetowy. Zeskanowanie kodu może przekierować użytkownika na stronę służącą do wyłudzenia danych albo skłonić do pobrania złośliwego oprogramowania.

Eksperci ostrzegają, że tego typu działania mogą zakończyć się poważnymi konsekwencjami – od utraty danych zapisanych w telefonie, po jego zawirusowanie. W skrajnych przypadkach możliwe jest także przejęcie dostępu do kont lub aplikacji mobilnych.

Apel o ostrożność

Krajowa Administracja Skarbowa jednoznacznie podkreśla, że nie przekazuje wezwań do zapłaty mandatów w formie ulotek pozostawianych na pojazdach. Każdy taki przypadek należy traktować jako próbę oszustwa.

Instytucja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagę. W przypadku znalezienia podobnej ulotki najlepiej jej nie skanować ani nie podejmować żadnych działań sugerowanych przez jej treść. Warto również ostrzec innych kierowców i bliskich, by nie padli ofiarą przestępców.

Zobacz także: Powiększył się lubelski tabor autobusowy. Po ulicach miasta jadą nowe hybrydy

6