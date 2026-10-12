Nowy rozdział w historii Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. System czeka cyfrowa rewolucja

Dokładnie 5 października minęło 10 lat od momentu, gdy Polacy po raz pierwszy użyli Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Narzędzie stworzone na bazie państwowego serwisu Geoportal.gov.pl stało się przez lata jednym z najważniejszych cyfrowych pomostów łączących społeczeństwo ze służbami. Platforma umożliwiła mieszkańcom całkowicie anonimowe wskazywanie miejsc, w których dochodzi do naruszeń prawa, takich jak przekraczanie prędkości, nieprawidłowe parkowanie czy wandalizm.

Bilans zgłoszeń na przestrzeni lat pokazuje, jak ogromne było zapotrzebowanie na takie rozwiązanie. Dotychczas ponad 5,5 miliona użytkowników naniosło na mapę blisko 5 milionów zgłoszeń. Prawie połowa z nich została weryfikowana i potwierdzona przez policyjne patrole, a następnie skutecznie wyeliminowana, co przełożyło się na realną poprawę bezpieczeństwa w wielu okolicach.

Od początku b.r za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w samym woj. lubelskim naniesiono ponad 35 tys. zgłoszeń.

Najwięcej zgłoszeń dotyczyło przekraczania dozwolonej prędkości (14 600), nieprawidłowego parkowania (7,5 tys.) i spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych (blisko 3,5 tys.).

Wszystkie naniesione na mapę zgłoszenia zostały zweryfikowane. Zostały one potwierdzone łącznie w 69 procentach. W ciągu 10 lat, czyli od momentu, kiedy funkcjonuje to interaktywne narzędzie, za jego pomocą mieszkańcy zgłosili ponad 315 tys. zdarzeń, z których ponad 68% zostało potwierdzonych – tłumaczy nam nadkom. Anna Kamola, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

Okrągły jubileusz aplikacji stał się dla policji punktem wyjścia do wprowadzenia zmian technologicznych w zapleczu operacyjnym platformy. Najważniejszym usprawnieniem z perspektywy funkcjonariuszy jest całkowite wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów. Zastąpi ono dotychczasowe, tradycyjne formularze, pozwalając policjantom ograniczyć pracę biurową na rzecz realnych działań w terenie.

Równolegle system przechodzi ewolucję analityczną. Ręczne zestawianie statystyk i trendów ustępuje miejsca nowoczesnym algorytmom oraz zaawansowanym narzędziom raportowania. Nowa technologia dostarczy komendantom i koordynatorom precyzyjnych danych, ułatwiając optymalne planowanie służby i kierowanie patroli tam, gdzie są najbardziej potrzebne.

Cyfryzacja Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa ma zagwarantować mieszkańcom jeszcze szybszą i bardziej precyzyjną reakcję na zgłaszane problemy.

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