Koń wpadł do zbiornika z nieczystościami. Trudna akcja strażaków z woj. lubelskiego

Trudna i czasochłonna akcja

Do zdarzenia doszło na terenie jednej z posesji. Koń wpadł do szamba i utknął w środku, co uniemożliwiało mu samodzielne wydostanie się. Na miejsce skierowano trzy zastępy straży pożarnej. W działania zaangażowali się także mieszkańcy.

Akcja ratunkowa była skomplikowana i wymagała zastosowania specjalistycznych rozwiązań. Strażacy musieli działać ostrożnie, aby nie pogorszyć stanu zwierzęcia i jednocześnie skutecznie je wydobyć.

Konieczne było rozkucie zbiornika

Jak relacjonuje starszy kapitan Michał Mazur ze Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim, ratownicy musieli sięgnąć po ciężki sprzęt i podjąć dodatkowe działania.

– Zwierzę zostało wydobyte za pomocą pasów transportowych i zawiesi oraz koparko-ładowarki, która została udostępniona strażakom – mówi. – Konieczne było rozkucie tego szamba i powiększenie otworu i wypompowanie nieczystości.

Dzięki skoordynowanym działaniom udało się bezpiecznie wyciągnąć konia na powierzchnię.

Zwierzę w dobrym stanie i ważny apel

Na miejscu obecny był lekarz weterynarii, który ocenił stan zwierzęcia po zakończeniu akcji.

– Obecny na miejscu lekarz weterynarii stwierdził, że zwierzę znajduje się w dobrym stanie i zostało ono przekazane właścicielowi – przekazał st. kpt. Michał Mazur.

Służby przypominają, że tego typu zdarzenia mogą mieć tragiczne konsekwencje. Brak odpowiednich zabezpieczeń zbiorników, takich jak szamba czy studnie, stanowi realne zagrożenie dla zwierząt.

