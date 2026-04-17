W woj. lubelskim znów pojawiła się ekipa filmowa! Wiemy, jaka produkcja tu powstawała

Zdjęcia ruszyły w malowniczych plenerach regionu

W województwie lubelskim rozpoczęła pracę ekipa realizująca film na podstawie powieści Kornela Makuszyńskiego. Pierwsze dni zdjęciowe upłynęły na przygotowaniach – w poniedziałek odbywały się próby, a już we wtorek ruszyły właściwe ujęcia. Na początek filmowcy pojawili się w Skierbieszowskim Parku Krajobrazowym, gdzie wykorzystują naturalne walory regionu – wąwozy, pola i wzgórza.

To właśnie te miejsca mają nadać produkcji wyjątkowego klimatu i podkreślić charakter historii, która – jak zapowiadają twórcy – wykracza daleko poza szkolne realia.

Będzie akcja, pościgi i duże widowisko

Nowa wersja „Szatana z siódmej klasy” ma być dynamiczną opowieścią pełną napięcia i humoru. Twórcy podkreślają, że widzowie mogą spodziewać się nie tylko zagadki, ale także spektakularnych scen.

– Ogólnie w filmie będzie się dużo działo: będą pościgi, adrenalina i wielka przygoda. Do produkcji zaangażowano grupy rekonstrukcyjne, kaskaderskie oraz szereg koni – zaznacza producent i aktor Mariusz Pujszo.

Za reżyserię odpowiada Kordian Piwowarski, syn znanego reżysera Radosława Piwowarskiego. Produkcja ma nie tylko bawić, ale też zaskakiwać i na długo zapadać w pamięć widzów.

Ekipa przeniesie się także do Zamościa

Zdjęcia w regionie nie ograniczą się tylko do terenów zielonych. Już w czwartek ekipa planuje pracę w Zamościu, w rejonie Bramy Szczebrzeskiej. To kolejny rozpoznawalny punkt na mapie Lubelszczyzny, który pojawi się na ekranie.

Główny plan zdjęciowy zaplanowano na sierpień, natomiast premiera kinowa filmu ma odbyć się wiosną 2027 roku.

