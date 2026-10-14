Nowe życie dla dawnego Domu Kultury Kolejarza. Ruszyła budowa Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa dawnego Domu Kultury Kolejarza przywróci obiektowi funkcje kulturalne, dopasowując go do potrzeb współczesnych odbiorców. Nowe centrum stanie się siedzibą Teatru im. H. Ch. Andersena.

Jeśli wrota do województwa jakimi jest Lublin pięknieją, to znaczy, że całe województwo pięknieje. Pamiętajmy, bez kultury nie ma nowoczesnego narodu - mówił marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.

W nowej przestrzeni znajdzie się m.in.: duża sala teatralna dla 300 widzów i sala kameralna dla 100 osób z pełnym zapleczem scenicznym,, sale prób, pracownie artystyczne, garderoby, charakteryzatornia, foyer oraz pomieszczenia administracyjne i socjalne.

W obiekcie przewidziano również punkt biblioteczny Miejskiej Biblioteki Publicznej z wypożyczalnią, przestrzenie do warsztatów i działań animacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie otaczającego terenu.

Budowa nowego centrum ma pomóc również w przywróceniu dawnego blasku samej dzielnicy.

Dla nas ta inwestycja to również rewitalizacja dzielnicy, która ma piękną historię. Ta degradacja zabudowy oczywiście wymaga przeciwdziałania. Oprócz dworca PKP właśnie ta inwestycja będzie sporym impulsem do zmian, które już się rozpoczęły w dzielnicy Dziesiąta i myślę, że mieszkańcy będą z nich dumni – podkreśla prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk.

Prace budowlane już trwają i przebiegają zgodnie z planem. Generalny wykonawca - lubelska spółka Max-Bud Grzegorz Pawłowski - prowadzi obecnie roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji budynku. Zakończenie samych prac budowlanych przewidziano na maj 2028 roku. Budynek zostanie oddany do użytku najpóźniej do końca maja 2029 roku.

Szacuje się, że Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży rocznie odwiedzać będzie 42 tys. osób.

Całkowita wartość inwestycji to ponad 78 mln zł, z czego 31,7 mln zł stanowi dofinansowanie unijne. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, z Działania 11.03 Ochrona dziedzictwa kulturowego obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Projekt wpisuje się w bezpośrednie przygotowania miasta do obchodów Europejskiej Stolicy Kultury 2029.

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