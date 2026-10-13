Aspirant Tomasz Skowronek zginął podczas patrolu. Minęło 11 lat od tragicznego wypadku

Tomasz Skowronek rozpoczął służbę 21 grudnia 1998 r. jako aplikant Komisariatu Policji w Lublinie. Pracował później jako asystent Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. W trakcie służby ukończył szkolenia dotyczące m.in. kierowania motocyklem służbowym, obsługi wideorejestratorów, wykroczeń i technik jazdy samochodem.

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Swoją wiedzą dzielił się także z innymi. Prowadził w szkołach zajęcia dla dzieci i młodzieży o bezpiecznym zachowaniu na drodze, a policjantów szkolił z bezpiecznej jazdy motocyklem służbowym. Jak podaje policja, był zaangażowanym, sumiennym i zdyscyplinowanym funkcjonariuszem, wielokrotnie nagradzanym za wyniki w służbie.

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Aspirant Tomasz Skowronek urodził się w 1976 r. W chwili śmierci miał 37 lat.